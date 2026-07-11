Θλίψη στη Θεσσαλονίκη από τον θάνατο της 15χρονης αθλήτριας του ΠΑΟΚ

Μια 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στην Περιφερειακή Οδό ανάμεσα στους κόμβους Νεάπολης και Επταπυργίου. Ο σύλλογος ακυρώνει φιλικό και κηρύσσει πένθος.

Τραγωδία στην Περιφερειακή Οδό

Η τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης συγκλονίστηκε την Παρασκευή από τον θάνατο της 15χρονης Άννας‑Μαρίας Πανταζώνη, μέλους της δεύτερης ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ. Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην Περιφερειακή Οδό, στο τμήμα ανάμεσα στους κόμβους Νεάπολης και Επταπυργίου, όταν η μοτοσικλέτα που επέβαινε το νεαρό κορίτσι συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο "Γ. Γεννηματάς", όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της. Η είδηση προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον αθλητικό σύλλογο και την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα.

Η αντίδραση του ΠΑΟΚ και τα μέτρα τιμής

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας «βαθύτατη θλίψη και οδύνη» για τον «άδικο και αδιανόητο χαμό» της αθλήτριάς του. Στην ανακοίνωση περιγράφονται τα άμεσα μέτρα που αποφασίστηκαν ως φόρος τιμής στη μνήμη της:

Ακύρωση του προγραμματισμένου φιλικού αγώνα στη Βουλγαρία.

Χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες σε όλους τους επερχόμενους αγώνες.

από τις αθλήτριες σε όλους τους επερχόμενους αγώνες. Κατάθεση στεφάνου από τον Α.Σ. ΠΑΟΚ.

Παρουσία σύσσωμου του γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία.

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της… Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει… Καλό ταξίδι Άννα‑Μαρία…»

Τοπικές επιπτώσεις και ανάγκη στήριξης

Η απώλεια αφορά όχι μόνο τον αθλητικό σύλλογο αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα: το περιστατικό θα αφήσει αποτύπωμα στους συμμαθητές της και στο περιβάλλον της, που χρειάζεται οργανωμένη στήριξη για να διαχειριστεί το πένθος. Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προσφέρουν χρόνο και χώρο στα παιδιά για να εκφράσουν το σοκ και τη θλίψη τους.

Στοιχεία και απορίες που παραμένουν

Παρά την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ και την επιβεβαίωση του θανάτου, παραμένουν ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης και την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό. Οι τοπικές αρχές διερευνούν τις αιτίες και τα αίτια της σύγκρουσης.

Συμβάν Στοιχεία Ηλικία θυγατέρας 15 ετών Τοποθεσία Περιφερειακή Οδός, ανάμεσα σε Νεάπολη και Επταπύργιο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς

Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου σε δρόμους της πόλης επαναφέρει το δημόσιο ενδιαφέρον για την οδική ασφάλεια, την ανάγκη πρόληψης και ελέγχων και για μέτρα που να προστατεύουν ευάλωτους χρήστες του δρόμου. Παράλληλα, ο τοπικός αθλητισμός θρηνεί ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του, ενώ η κοινότητα της Θεσσαλονίκης καλείται να σταθεί κοντά στην οικογένεια.

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι θα ενημερώσει «με νεότερη ανακοίνωση» τον τόπο και τον χρόνο της εξόδιου ακολουθίας, αφήνοντας ανοιχτό το πλαίσιο για δημόσιο αποχαιρετισμό. Η δημοσιογραφική κάλυψη θα παρακολουθήσει τις επίσημες εξελίξεις και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών.