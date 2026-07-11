Το Δ.Σ. των Λουτρών Σμοκόβου καταγγέλλει τέσσερις μισθώσεις — οφειλές 36.780 ευρώ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Λουτρά Σμοκόβου–Δολόπια Α.Ε. ΟΤΑ» αποφάσισε την καταγγελία τεσσάρων μισθώσεων, επικαλούμενο παράνομες διαδικασίες έγκρισης και ανεξόφλητες οφειλές που φθάνουν συνολικά τα 36.780 ευρώ.

Απόφαση καταγγελίας και επιπτώσεις για τις τοπικές επιχειρήσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας διαχείρισης της δημοτικής περιουσίας στα Λουτρά Σμοκόβου αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, την καταγγελία των μισθώσεων τεσσάρων επαγγελματιών που λειτουργούσαν σε ακίνητα της εταιρείας. Η απόφαση ελήφθη για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, επειδή οι σχετικές αποφάσεις μίσθωσης ή παράτασης στηρίχθηκαν σε συνεδριάσεις που δεν είχαν τη νόμιμη απαρτία, και δεύτερον λόγω μη καταβολής των οφειλομένων από τους μισθωτές.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι οι συνολικές οφειλές των τεσσάρων επιχειρήσεων ανέρχονται σε 36.780 ευρώ, ενώ τα επιμέρους ποσά για κάθε επιχείρηση καταγράφηκαν στο πρακτικό της συνεδρίασης. Η απόφαση πέρασε με πλειοψηφία, καθώς οι σύμβουλοι Τσινόπουλος και Κυρτσά ψήφισαν κατά.

Αντικείμενο: καταγγελία 4 μισθώσεων σε ακίνητα της εταιρείας.

Αιτίες: έλλειψη νόμιμης απαρτίας στις αποφάσεις και ανεξόφλητες οφειλές.

Οφειλές: συνολικά 36.780 €.

Τι σημαίνει για κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής

Η απόφαση έχει άμεσο πρακτικό αντίκτυπο: οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στα μισθωμένα ακίνητα κινδυνεύουν να χάσουν την άδεια χρήσης των χώρων, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την προσέλευση επισκεπτών και έσοδα ειδικά στη θερινή περίοδο. Παράλληλα, η δημοτική εταιρεία επιδιώκει να αποκαταστήσει τη νομιμότητα στις διαδικασίες μίσθωσης, ένα ζήτημα που ενδιαφέρει ευρύτερα όσους σχετίζονται με τη λειτουργία των Λουτρών και την τοπική επιχειρηματικότητα.

Από τη στιγμή που οι αιτίες περιλαμβάνουν διοικητικά κενά (μη νόμιμη απαρτία), η απόφαση ανοίγει ζήτημα ελέγχου των προηγούμενων ενεργειών της εταιρείας. Επίσης, οι οφειλές επιβαρύνουν τα οικονομικά της διαχείρισης των Λουτρών και ενδέχεται να επηρεάσουν προγραμματισμένα έργα ή υπηρεσίες, αν δεν υπάρξει έγκαιρη ρύθμιση.

Στοιχείο Ποσό / Πληροφορία Αριθμός μισθώσεων 4 Συνολικές οφειλές 36.780 € Ψήφοι κατά Τσινόπουλος, Κυρτσά

Οι τοπικοί φορείς και οι επαγγελματίες έχουν πλέον μπροστά τους δύο δρόμους: είτε την άμεση ρύθμιση των οφειλών και την αναζήτηση νέων, νόμιμων διαδικασιών μίσθωσης, είτε την επιμονή στην ακύρωση των υφιστάμενων μισθώσεων και την επαναπροκήρυξη των χώρων υπό νέους όρους. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται σαφής χρονοδιάγραμμα από τη διοίκηση για την αποκατάσταση της κανονικότητας.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η εξέλιξη αυτή αφορά όχι μόνο τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στα Λουτρά αλλά και την ευρύτερη εικόνα υπηρεσιών και υποδομών που στηρίζουν τον τουρισμό και την τοπική οικονομία. Η δημοτική εταιρεία οφείλει να ενημερώσει αναλυτικά για τα επόμενα βήματα, προκειμένου να αποφευχθούν κενά λειτουργίας κατά την κύρια περίοδο επισκεψιμότητας.

Θα ακολουθήσει κάλυψη της υπόθεσης με στοιχεία από τα πρακτικά της συνεδρίασης και δηλώσεις των εμπλεκομένων μόλις καταστούν διαθέσιμες.