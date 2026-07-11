Το ξημέρωμα με το τοξικό νέφος στη Λάρισα: οδηγίες και πρώτες εκτιμήσεις για την ατμόσφαιρα

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης σκέπασε τη Λάρισα με πυκνό καπνό· η Περιφέρεια καλεί σε παραμονή σε κλειστούς χώρους και ο καθηγητής Δ. Σαρρηγιάννης σημειώνει ότι οι μετρήσεις είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας.

Συγκέντρωση συμβάντος και πρώτες οδηγίες

Από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου η πόλη της Λάρισας καλύφθηκε από πυκνό νέφος καπνού, αποτέλεσμα της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η πυρκαγιά, που ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής, προκάλεσε εκτεταμένη αιχμή ρύπανσης καθώς στην εγκατάσταση υπήρχαν εύφλεκτα ανακυκλώσιμα υλικά, ελαστικά και οχήματα. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της Διεύθυνσης Υγείας και Περιβάλλοντος, απηύθυνε άμεσα συστάσεις στους πολίτες: παραμονή σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες, χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας για όσους κινούνται κοντά στην εστία και προσοχή στις ευπαθείς ομάδες.

Μετρήσεις και αξιολόγηση

Ειδικοί που αξιολόγησαν τα πρώτα δεδομένα επισημαίνουν ότι, παρά την ορατότητα της στήλης καπνού ακόμη και από απόσταση περίπου 30 χλμ., οι συγκεντρώσεις που καταγράφηκαν τις πρωινές ώρες δεν υπερέβησαν τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας.

«Οι συγκεντρώσεις των ρύπων που καταγράφηκαν στην περιοχή βρίσκονται τελικά κάτω από τα όρια ασφαλείας» — Δημοσθένης Σαρρηγιάννης

Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους

Παρ' όλα αυτά, κρίνεται αναγκαία η συνεχιζόμενη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και η τακτική ενημέρωση των κατοίκων.

Η διαπίστωση ότι οι μετρήσεις μέχρι τώρα είναι εντός ορίων δεν αναιρεί την προσωρινή όχληση και τον κίνδυνο για ευπαθείς ομάδες. Οι συνέπειες εξαρτώνται από τη διάρκεια έκθεσης και τη σύσταση των υλικών που κάηκαν. Οι τοπικές αρχές συνιστούν:

Να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους όσοι αισθάνονται έντονη οσμή ή ερεθισμό.

Οι ευπαθείς ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα) να αποφύγουν κάθε έντονη δραστηριότητα έξω.

Σε περίπτωση δύσπνοιας ή επιδείνωσης συμπτωμάτων να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια.

Πορεία της κατάσβεσης και επόμενα βήματα

Η πυροσβεστική κατάφερε να οριοθετήσει τη φωτιά, ωστόσο παραμένουν μικρές εστίες και γίνονται εργασίες για την πλήρη κατάσβεση και τον περιορισμό αναζωπυρώσεων. Η διερεύνηση των αιτιών συνεχίζεται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να πραγματοποιούν ελέγχους και προανάκριση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η επιφυλακή και να τηρούν οι πολίτες τις οδηγίες προστασίας.

Θέμα Σύσταση Παραμονή στο σπίτι Κλειστά παράθυρα/πόρτες Μάσκες Για όσους βρίσκονται κοντά στην εστία Ευπαθείς ομάδες Αποφυγή άσκησης σε εξωτερικούς χώρους

Η τοπική κοινότητα πρέπει να αναμένει συνεχή ενημέρωση από την Περιφέρεια και τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας για τυχόν μεταβολές στην ποιότητα του αέρα. Η συνεργασία πολιτών και αρχών θα κρίνει την ταχεία αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Ρεπορτάζ — Αναφορές: Περιφέρεια Θεσσαλίας, πανεπιστημιακή εκτίμηση (Δ. Σαρρηγιάννης), Πυροσβεστική.