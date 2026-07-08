Τραγωδία στην Αφάντου: 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε ενώ έκανε τζόγκινγκ

Ένας 19χρονος ποδοσφαιριστής από την Τσεχία έχασε τη ζωή του το πρωί σε δρόμο του παραθαλάσσιου χωριού Αφάντου. Ο 61χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Θρήνος και έρευνα μετά το θανατηφόρο στην Αφάντου

Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινότητα της Ρόδου, καθώς το πρωί της 7ης Ιουλίου ένας 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής, ο Ντέιβιντ Γέραμπεκ, υπέκυψε στα τραύματά του μετά από παράσυρση από φορτηγάκι στον παραλιακό δρόμο του χωριού Αφάντου. Ο νεαρός βρισκόταν στο νησί για διακοπές μαζί με τη σύντροφό του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό συνέβη ενώ ο άτυχος νέος είχε βγει για τζόγκινγκ. Παρά τη διακομιδή του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί. Ο 61χρονος οδηγός του οχήματος προσήχθη και κρατείται, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. διεξάγουν προανακριτικές ενέργειες για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.

«Ο παίκτης των νέων μας και της Β’ ομάδας, Ντέιβιντ Γέραμπεκ, είχε τραγικό τέλος κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο εξωτερικό… Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον οποίο θα θυμόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη».

Η παραπάνω ανακοίνωση, όπως αναρτήθηκε από την ομάδα του θανόντος, απηχεί το μέγεθος της συγκίνησης. Παράλληλα, στο διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκαν μηνύματα θλίψης και αποχαιρετισμού από τη σύντροφό του και κοντινά του πρόσωπα.

Το γεγονός εγείρει σειρά ερωτημάτων για την οδική ασφάλεια σε παραλιακούς οδικούς άξονες της Ρόδου, ειδικά σε περιοχές που χρησιμοποιούνται συχνά από περιπατητές και αθλητές. Οι κάτοικοι της Αφάντου και οι επισκέπτες τουριστικής περιόδου επηρεάζονται άμεσα από τέτοια περιστατικά, καθώς αλλάζει η αίσθηση ασφάλειας σε κοινόχρηστους χώρους.

Για την τοπική κοινωνία και τις αρχές, οι προτεραιότητες είναι σαφείς:

Η ολοκλήρωση της αστυνομικής προανάκρισης για να διευκρινιστούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Η εκτίμηση των συνθηκών ορατότητας και σήμανσης στο σημείο όπου έγινε το περιστατικό.

Η ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών για τυχόν προσωρινά μέτρα ασφαλείας.

Παρατίθεται συνοπτικός πίνακας με τα γνωστά μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης:

Στοιχείο Περιγραφή Θύμα Ντέιβιντ Γέραμπεκ, 19 ετών, Τσέχος ποδοσφαιριστής Τοποθεσία Δρόμος στο παραθαλάσσιο χωριό Αφάντου, Ρόδος Όχημα Φορτηγάκι Κατάσταση οδηγού 61χρονος, συνελήφθη Δράσεις Διεξαγωγή αστυνομικής προανάκρισης

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ρόδου και οι τοπικές αρχές καλούνται να προχωρήσουν γρήγορα στις απαιτούμενες ενέργειες, ενώ οι κάτοικοι περιμένουν ενημέρωση για τυχόν μέτρα που θα βελτιώσουν την ασφάλεια των δρόμων στην ευρύτερη περιοχή. Οι οικογένειες και η ομάδα του νεαρού θρηνούν μια ξαφνική απώλεια που αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για την προστασία όσων κινούνται πεζοί στους δρόμους του νησιού.