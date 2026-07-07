Τύρναβος: Βανδαλισμοί στο 5ο Δημοτικό – ζημιές και αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια

Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σε υαλοπίνακες και στον ηλεκτρολογικό πίνακα του 5ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της μόνιμης φύλαξης και το οικονομικό βάρος για τον Δήμο.

Νέο κρούσμα φθορών σε σχολική μονάδα

Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμών σημειώθηκε στον Τύρναβο, αυτή τη φορά στο 5ο Δημοτικό Σχολείο. Σύμφωνα με την αρμόδια Αντιδημαρχία, άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σπάζοντας υαλοπίνακες και προχωρώντας σε φθορές στον ηλεκτρολογικό πίνακα του κτιρίου, γεγονός που δημιούργησε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του χώρου. Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια αλληλουχία αντίστοιχων επιθέσεων σε δημοτικές και σχολικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Ασφάλεια και λειτουργία του σχολείου

Οι παρεμβάσεις στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς σχετίζονται με τη συνολική ηλεκτρική ασφάλεια, ενώ οι σπασμένοι υαλοπίνακες αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού. Η εικόνα που διαμορφώνεται επιβαρύνει τη λειτουργική ετοιμότητα του σχολείου και απαιτεί άμεσο τεχνικό έλεγχο πριν από την επαναφορά των εγκαταστάσεων σε πλήρη χρήση.

Τμήμα Ενδεικτική επίπτωση Υαλοπίνακες Κίνδυνος τραυματισμού, ανάγκη αντικατάστασης Ηλεκτρολογικός πίνακας Κίνδυνος βλάβης/ηλεκτρικού κινδύνου, ανάγκη ελέγχου ασφαλείας

Οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο και τους δημότες

Η νέα υπόθεση προστίθεται σε περιστατικά που, όπως επισημαίνει η Δημοτική Αρχή, συνεπάγονται σταθερή οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο Τυρνάβου. Οι εργασίες αποκατάστασης καλύπτονται από δημοτικούς πόρους, άρα πρακτικά το κόστος μετακυλίεται στους δημότες. Πέρα από τις δαπάνες για υλικά και τεχνικές αποκαταστάσεις, καταγράφεται και λειτουργική απώλεια χρόνου για τα σχολεία, που συχνά χρειάζονται επιθεώρηση, καθαρισμό και έλεγχο ασφαλείας.

Θέση της Δημοτικής Αρχής και ανάγκη μόνιμης φύλαξης

Με αφορμή το συμβάν, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Λεωνίδας Βασιλείου υπογράμμισε ότι ο Δήμος έχει κινήσει τις διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών. Στο επίκεντρο τίθεται η πρόληψη, μέσω ενίσχυσης της φύλαξης στις σχολικές μονάδες.

«Ως Δημοτική Αρχή έχουμε ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους. Το περιστατικό αυτό αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της ανάγκης να υπάρξει μόνιμη φύλαξη στα σχολεία μας. Απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση των Δήμων από την πολιτεία, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης».

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανησυχίας για τη διασφάλιση των σχολικών χώρων, ειδικά κατά τις ώρες που δεν λειτουργούν, αλλά και για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων κρουσμάτων.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία

Για την εκπαιδευτική κοινότητα του Τυρνάβου –μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς– τα συνεχή περιστατικά δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και πρακτικά προβλήματα στη σχολική καθημερινότητα. Η αποκατάσταση φθορών σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα ηλεκτρολογικά συστήματα, απαιτεί τεχνικό χρόνο και αυξάνει τη δαπάνη συντήρησης. Αυτό έχει έμμεση επίπτωση σε άλλες ανάγκες των σχολείων, οι οποίες συχνά μετατίθενται χρονικά ή υποχρηματοδοτούνται.

Ανάγκη πρόληψης και εγρήγορση

Παρότι οι λεπτομέρειες της διερεύνησης παραμένουν στην αρμοδιότητα των Αρχών, η συζήτηση για την πρόληψη αναζωπυρώνεται. Κεντρική πρόταση είναι η μόνιμη φύλαξη και η ενίσχυση των δήμων σε πόρους και προσωπικό. Η εμπειρία δείχνει ότι η αποτροπή τέτοιων ενεργειών είναι αποτελεσματικότερη και λιγότερο δαπανηρή από την επαναλαμβανόμενη αποκατάσταση ζημιών, ιδίως όταν στο στόχαστρο βρίσκονται χώροι όπου κινούνται παιδιά.

Επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών αυξάνουν το κόστος συντήρησης.

Ζημιές σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εντείνουν τους κινδύνους ασφάλειας.

Η Δημοτική Αρχή ζητά θεσμική ενίσχυση για μόνιμη φύλαξη των σχολείων.

Το ζητούμενο για την τοπική κοινωνία είναι η άμεση αποκατάσταση των υποδομών και η έμπρακτη θωράκιση των σχολικών χώρων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία τους.