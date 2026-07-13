Βανδαλισμοί στον πεζόδρομο της Στ. Λάππα: οπαδικά συνθήματα και ζημιές σε παγκάκια

Νέα υποθέσεις σκόπιμων γραφιστικών παρεμβάσεων πλήττουν την αισθητική και τη δημόσια περιουσία στο κέντρο της Καρδίτσας. Ο δήμος σχεδιάζει καθαρισμούς σε συνεργασία με τεχνικές υπηρεσίες.

Επαναλαμβανόμενα γκράφιτι στο κέντρο προκαλούν ανησυχία

Στον κεντρικό πεζόδρομο της οδού Στεργίου Λάππα εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες πλήθος γραφιστικών παρεμβάσεων σε παγκάκια και άλλες επιφάνειες, μεταξύ των οποίων και συνθήματα που αναφέρονται στην Super League. Η εικόνα αυτή προστίθεται σε πρόσφατα περιστατικά όπου είχε σημειωθεί γράφημα σε εκκλησιαστική περιουσία κοντά στον Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Οι επεμβάσεις πλήττουν την αισθητική του κέντρου και προκαλούν αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες, καθώς οι φθορές αφορούν κοινόχρηστους χώρους που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους. Σημειώνεται ότι τα γκράφιτι φαίνεται πως έγιναν σε μεγάλο βαθμό την ημέρα που η ομάδα της πόλης υποδέχτηκε το τρόπαιο και γιόρτασαν φίλοι της ομάδας.

Δράσεις του Δήμου και ό,τι μένει να γίνει

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αντιδημάρχου Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Σεραφείμ Γούλα, προβλέπεται συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία για καθαρισμούς σε εκτεταμένα τμήματα του πεζοδρόμου εντός της εβδομάδας. Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι το πρόβλημα είναι διαρκές και η συχνότητα των επεμβάσεων δυσχεραίνει την πλήρη αντιμετώπισή του.

Περιοχή: Πεζόδρομος Στ. Λάππα, κέντρο Καρδίτσας

Πεζόδρομος Στ. Λάππα, κέντρο Καρδίτσας Ζημιές: Παγκάκια, πινακίδες, τοίχοι

Παγκάκια, πινακίδες, τοίχοι Προγραμματισμένη δράση: Καθαρισμοί από τη δημοτική τεχνική υπηρεσία

Κατοίκοι του κέντρου αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις υποβαθμίζουν την εικόνα των κοινόχρηστων χώρων και αυξάνουν το κόστος συντήρησης. Το φαινόμενο των αυτοσχέδιων «καλλιτεχνικών» παρεμβάσεων παρατηρείται σε διάφορα σημεία της πόλης, γεγονός που θέτει ζήτημα τόσο για την πρόληψη όσο και για τη δυνατότητα ταχείας αποκατάστασης των φθορών.

Θέμα Κατάσταση Εντοπισμός γκράφιτι Στ. Λάππα, παγκάκια και επιφάνειες Υπεύθυνος δήμου Αντιδήμαρχος Πρασίνου: Σεραφείμ Γούλας Σύντομη παρέμβαση Καθαρισμοί από τεχνική υπηρεσία (εντός της εβδομάδας)

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καρδίτσας η άμεση επίπτωση είναι οπτική και λειτουργική: φθαρμένα παγκάκια και μουτζούρες στις πινακίδες δυσκολεύουν τη χρήση τους και μειώνουν την εικόνα ασφάλειας και φροντίδας στους κοινόχρηστους χώρους. Οι πολίτες καλούνται να αναφέρουν άμεσα νέες φθορές στις δημοτικές υπηρεσίες ώστε να επιταχυνθεί η απόκριση και να περιοριστεί ο ρυθμός επανάληψης των παρεμβάσεων.