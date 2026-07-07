Ξάνθη: Η αφίσα των 35 χρόνων ανοίγει τον δρόμο για τις Γιορτές Παλιάς Πόλης 2026

Ο Δήμος Ξάνθης παρουσίασε την επίσημη αφίσα των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2026, που φέτος συμπληρώνουν 35 χρόνια. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από 30 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου.

Η καρδιά της Παλιάς Πόλης ξαναχτυπά

Η Ξάνθη μπαίνει σε τροχιά γιορτής. Ο Δήμος παρουσίασε την επίσημη αφίσα των Γιορτών Παλιάς Πόλης 2026, σηματοδοτώντας μια διοργάνωση-ορόσημο: συμπληρώνονται 35 χρόνια από τη γέννηση του θεσμού το 1991. Οι φετινές εκδηλώσεις ορίστηκαν για το διάστημα 30 Αυγούστου – 5 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια της μεγαλύτερης πολιτιστικής συνάντησης της πόλης.

Η κεντρική ιδέα της αφίσας

Η νέα αφίσα εστιάζει στον «άνθρωπο της Παλιάς Πόλης»: μια κινούμενη μορφή που ενσωματώνει τον κάτοικο, τον εθελοντή και τον επισκέπτη. Το περίγραμμα της φιγούρας συντίθεται από πολύχρωμο μωσαϊκό με στοιχεία ταυτότητας της ιστορικής συνοικίας και των γιορτών, σε εικαστική γλώσσα σύγχρονου κολάζ, με γεωμετρίες και έντονα χρώματα. Το αποτέλεσμα λειτουργεί σαν πρόσκληση σε εξερεύνηση, παραπέμποντας στην εμπειρία μιας περιπλάνησης στα καλντερίμια.

Αρχιτεκτονικά μοτίβα : καμάρες και αρχοντικά, υπενθύμιση των σοκακιών της Ξάνθης.

: καμάρες και αρχοντικά, υπενθύμιση των σοκακιών της Ξάνθης. Πολιτιστικά σύμβολα : φαναράκια, μουσικά όργανα, νότες και τα γνώριμα σημαιάκια των γιορτών.

: φαναράκια, μουσικά όργανα, νότες και τα γνώριμα σημαιάκια των γιορτών. Εικαστική προσέγγιση: σύγχρονο εικονογραφικό κολάζ με έντονη παλέτα και καθαρές φόρμες.

Το μήνυμα του Δημάρχου

Η αφίσα συνοδεύτηκε από μήνυμα του Δημάρχου Ξάνθης, Στράτου Κοντού, που έδωσε τον τόνο για τη φετινή επέτειο:

«Η φετινή αφίσα λέει με μια εικόνα αυτό που ζούμε εδώ και τριάντα πέντε χρόνια: οι Γιορτές Παλιάς Πόλης είναι οι άνθρωποί της. Όσοι ανοίγουν τις αυλές τους, όσοι χορεύουν και παίζουν μουσική στα σοκάκια, όσοι προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και το μεράκι τους. Τους ευχαριστώ όλους και δίνουμε ραντεβού στις 30 Αυγούστου, στην Παλιά Πόλη.»

Το μήνυμα αναδεικνύει τον κοινοτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, όπου ο δημόσιος χώρος συναντά τη συμμετοχή και την εθελοντική προσφορά.

Χρονολόγιο και βασικά στοιχεία

Η φετινή χρονιά συμπυκνώνει το παρελθόν και το παρόν ενός θεσμού που διαμόρφωσε πολιτιστική ταυτότητα για την πόλη. Ακολουθούν τα δεδομένα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής:

Στοιχείο Τιμή Έναρξη θεσμού 1991 Επέτειος 35 χρόνια Ημερομηνίες 2026 30/08 – 05/09 Διοργάνωση Δήμος Ξάνθης

Τι σημαίνει για την πόλη

Οι Γιορτές Παλιάς Πόλης έχουν καταγραφεί ως η μεγαλύτερη γιορτή της Ξάνθης, συνδέοντας την καθημερινότητα των κατοίκων με την πολιτιστική εξωστρέφεια. Η φετινή αφίσα, με επίκεντρο τον άνθρωπο, αποτυπώνει το αποτύπωμα της διοργάνωσης στη γειτονιά, στις αυλές και στα στενά, όπου ο πολιτισμός παράγεται και μοιράζεται. Η έγκαιρη ανακοίνωση των ημερομηνιών επιτρέπει σε επαγγελματίες και συλλογικότητες να προγραμματίσουν τη συμμετοχή τους και προϊδεάζει για την κινητικότητα που θα αναπτυχθεί στο κέντρο και την Παλιά Πόλη.

Επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τον Δήμο, οι προετοιμασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Μέχρι τότε, η επίσημη ταυτότητα της διοργάνωσης λειτουργεί ως κοινό σημείο αναφοράς για φορείς, εθελοντές και κατοίκους που ήδη οργανώνουν τη συμμετοχή τους, διατηρώντας τον χαρακτήρα μιας ανοιχτής γιορτής για όλους.