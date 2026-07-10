Υλικές ζημιές σε σύγκρουση επιβατικού με αγροτικό στο 2ο χλμ Καρδίτσας–Αθηνών

Τροχαίο χωρίς τραυματισμούς σημειώθηκε περίπου στις 17:00 της Παρασκευής στο 2ο χλμ Καρδίτσας - Αθηνών, με δύο οχήματα να έχουν υποστεί υλικές ζημιές. Οι αιτίες διερευνώνται.

Σύγκρουση στο οδικό τμήμα προς Αθήνα, χωρίς τραυματισμούς

Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές καταγράφηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο 2ο χιλιόμετρο της οδού Καρδίτσας – Αθηνών. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο KarditsaLive.Net, περίπου στις 17:00 συγκρούστηκαν δύο οχήματα, ένα επιβατικό και ένα αγροτικό, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ζημιές και στα δύο οχήματα. Οι αρχές που έφτασαν στο σημείο διενεργούν έρευνα για τα αίτια του συμβάντος, ενώ στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε ανάγκη διακομιδής τραυματία σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή επιβράδυνση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου, ωστόσο η ροή αποκαταστάθηκε σύντομα μετά την απομάκρυνση των οχημάτων.

Ημερομηνία: 10 Ιουλίου 2026

10 Ιουλίου 2026 Ώρα: περίπου 17:00

περίπου 17:00 Τοποθεσία: 2ο χλμ Καρδίτσας - Αθηνών

2ο χλμ Καρδίτσας - Αθηνών Οχήματα: επιβατικό και αγροτικό

επιβατικό και αγροτικό Τραυματισμοί: κανένας

Για τους κατοίκους και τους οδηγούς της περιοχής, το συμβάν υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής σε δρόμους όπου κινούνται συχνά μικτά οχήματα (επιβατικά και αγροτικά). Ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, όταν η κίνηση αυξάνεται, η μείωση της ταχύτητας και η αυξημένη επαγρύπνηση στις προσπεράσεις μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 10/07/2026 Ώρα περίπου 17:00 Τοποθεσία 2ο χλμ Καρδίτσας - Αθηνών Οχήματα Επιβατικό, Αγροτικό Θέμα Υλικές ζημιές, χωρίς τραυματισμούς

Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν την οδό καλούνται να σεβαστούν τα όρια ταχύτητας και να διατηρούν επαρκή απόσταση από αγροτικά οχήματα, ειδικά στις περιοχές όπου αυτά κινούνται με μειωμένη ταχύτητα ή πραγματοποιούν προσπεράσεις και στροφές. Οι τοπικές αρχές θα συνεχίσουν τους ελέγχους για την ασφάλεια του οδικού δικτύου.

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