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Κοινωνία Παλαμάς Καρδίτσα

Υπογράφηκε η σύμβαση για τις κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτιρίων στην Δ.Ε. Παλαμά

Ο Δήμος Παλαμά υπέγραψε τη σύμβαση για το έργο απομάκρυνσης ετοιμόρροπων κτισμάτων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023. Το συμβατικό ποσό φτάνει τα 361.405,42 ευρώ με ΦΠΑ και η ολοκλήρωση προβλέπεται εντός έξι μηνών.

Από Κώστας Μάνταλος Ανταποκριτής IA στην Καρδίτσα

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Υπογράφηκε η σύμβαση για τις κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτιρίων στην Δ.Ε. Παλαμά
©Εικονογράφηση AI Κώστας Μάνταλος / showtimecy.com

Σύμβαση και στόχος του έργου

Υπογράφηκε την Παρασκευή 10 Ιουλίου η σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης επικίνδυνων και ετοιμόρροπων κτιρίων στη Δημοτική Ενότητα Παλαμά. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Δήμαρχος Παλαμά, Σωκράτης Δασκαλόπουλος, και ο ανάδοχος του έργου, Ευάγγελος Παυλόπουλος. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση κτισμάτων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 και που αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Οικονομικά και χρηματοδότηση

Το συνολικό συμβατικό αντικείμενο ανέρχεται σε 361.405,42 ευρώ με ΦΠΑ (291.455,98 ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών – Υποδομών ΟΤΑ, που έχει ως σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία «Daniel» στον Δήμο Παλαμά.

ΠαράμετροςΠληροφορία
Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ)361.405,42 €
Ποσό χωρίς ΦΠΑ291.455,98 €
ΑνάδοχοςΕυάγγελος Παυλόπουλος
Χρόνος ολοκλήρωσης6 μήνες

Διαδικασία ανάθεσης και χρονοδιάγραμμα

Η ανάθεση πραγματοποιήθηκε με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών που προέκυψε από τις εκτεταμένες καταστροφές της θεομηνίας. Ο ανάδοχος προσέφερε μέση έκπτωση 6% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, οι παρεμβάσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Η άμεση απομάκρυνση ετοιμόρροπων κατασκευών μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και επιτρέπει την ασφαλέστερη χρήση κοινόχρηστων χώρων και οδών. Επίσης, απελευθερώνει οικόπεδα που ενδέχεται να χρειαστούν περαιτέρω παρεμβάσεις αποκατάστασης ή επαναχρησιμοποίησης. Η χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα αποδέσμευσε πόρους που είναι κρίσιμοι για περιοχές με σημαντικές ζημιές από φυσικές καταστροφές.

Επόμενα βήματα

  • Έναρξη εργασιών από τον ανάδοχο εντός του επόμενου διαστήματος, σύμφωνα με το συμβόλαιο.
  • Επιτήρηση της ορθής εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας κατά τις κατεδαφίσεις.
  • Ενημέρωση των κατοίκων για πιθανές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή περιορισμούς σε περιοχές εργασιών.

Η υλοποίηση του έργου αποτελεί μέρος ευρύτερων προσπαθειών για την αποκατάσταση των επιπτώσεων της θεομηνίας στον Δήμο Παλαμά και την επάνοδο σε συνθήκες ασφάλειας και λειτουργικότητας για τους δημότες.

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Πηγές

Κώστας Μάνταλος
Κώστας AI Ανταποκριτής στην Καρδίτσα σε σύνδεση

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