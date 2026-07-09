Αχαρνές: Οι πλατείες γέμισαν θερινό σινεμά — θεσμός για την τοπική ψυχαγωγία

Ο Δήμος Αχαρνών μετατρέπει πλατείες σε θερινούς κινηματογράφους, με έξι χρόνια διοργάνωσης και περίπου <strong>21 προβολές</strong> τον Ιούλιο. Η πρωτοβουλία προσελκύει <strong>150–300</strong> θεατές ανά βράδυ και έχει υιοθετηθεί από άλλους Δήμους.

Θερινός κινηματογράφος στις πλατείες της Αχαρνών

Οι πλατείες της Αχαρνές μετατρέπονται κάθε καλοκαίρι σε σημεία συγκέντρωσης και πολιτιστικής ζωής, καθώς ο Δήμος συνεχίζει για έκτο έτος τις «Βραδιές Κινηματογράφου». Η πρωτοβουλία λειτουργεί με κινητή μονάδα προβολής που μεταφέρεται από πλατεία σε πλατεία, με στόχο να προσφέρει προσιτή ψυχαγωγία στους κατοίκους καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου.

Στην πράξη, η δράση στηρίζεται από υπαλλήλους του Δήμου που στήνουν την οθόνη και τα καθίσματα, ενώ διαθέτουν και στρώματα ειδικά για τα παιδιά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, φέτος έχουν προγραμματιστεί 21 προβολές μέσα στον Ιούλιο και κάθε βράδυ συγκεντρώνονται κατά μέσο όρο πάνω από 150 θεατές, με ορισμένες παραστάσεις να φτάνουν έως και 300 παρευρισκόμενους.

«Φέτος τον Ιούλιο έχουμε προγραμματισμένες 21 προβολές, αλλά είναι πιθανό να κάνουμε και κάποιες επιπλέον. Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε ως δουλειά. Είναι χαρά για όλους μας. Άλλωστε ο κόσμος πλέον μας περιμένει και μας υποδέχεται εγκάρδια»,

Η ανταπόκριση του κοινού είναι εμφανής: σε πολλές βραδιές η προσέλευση συνοδεύεται από χειροκροτήματα και θερμές αντιδράσεις, ενώ η πρωτοβουλία έχει αρχίσει να γίνεται πρότυπο για άλλους Δήμους της Αττικής που επιλέγουν να οργανώσουν αντίστοιχες προβολές σε δημόσιους χώρους.

Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η προβολή στην πλατεία της Βαρυμπόμπης, όπου το φυσικό τοπίο της Πάρνηθας δημιουργεί ιδιαίτερο κινηματογραφικό σκηνικό· τα μεγάλα δέντρα λειτουργούν σαν φυσικό ντεκόρ πίσω από την οθόνη. Η λειτουργία της δράσης περιλαμβάνει προετοιμασία του εξοπλισμού περίπου από τις 20:30 και έναρξη της προβολής λίγο μετά τις 21:00, καθώς σβήνει το φως.

Τοπικές συνέπειες της πρωτοβουλίας περιλαμβάνουν:

Αύξηση της τοπικής δημοτικής δραστηριότητας και αξιοποίηση δημόσιων χώρων.

Προσβασιμότητα σε πολιτιστικό περιεχόμενο για όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της νυχτερινής τοπικής οικονομίας (επισκέψεις σε καταστήματα γύρω από τις πλατείες).

Παρακάτω συνοψίζονται τα βασικά στοιχεία της δράσης:

Παράμετρος Τιμή / Πληροφορία Διάρκεια πρωτοβουλίας 6 χρόνια Προγραμματισμένες προβολές (Ιούλιος) 21 Μέση προσέλευση 150–300 άτομα ανά βράδυ Παραδείγματα τοποθεσιών Πλατεία Βαρυμπόμπης και άλλες πλατείες του Δήμου

Η συνέχιση και η επέκταση της δράσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και από την ανταπόκριση του κοινού. Για τους κατοίκους της Αχαρνές οι βραδιές αυτές προσφέρουν ένα δωρεάν ή χαμηλού κόστους τρόπο ψυχαγωγίας, που αξιοποιεί το δημόσιο χώρο και ενδυναμώνει τις γειτονικές σχέσεις σε κάθε πλατεία όπου στήνεται η οθόνη.