Αιφνίδιος θάνατος 65χρονου σε ξενοδοχείο στο Μαρμάρι — παραγγέλθηκε νεκροψία

Κατέληξε 65χρονος επισκέπτης ενώ γευμάτιζε με την οικογένειά του στους χώρους πισίνας του ξενοδοχείου στο Μαρμάρι. Το προσωπικό παρείχε πρώτες βοήθειες, αλλά ο άνδρας διακομίσθηκε νεκρός στο νοσοκομείο. Οι αρχές διέταξαν ιατροδικαστική εξέταση.

Τι συνέβη

Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές μιας οικογένειας στο Μαρμάρι Εύβοιας όταν, το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου 2026, ένας 65χρονος άνδρας κατέρρευσε στους χώρους του ξενοδοχείου όπου διέμενε. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη ενώ η οικογένεια βρισκόταν στον υπαίθριο χώρο της πισίνας και γευμάτιζε.

Ο άνδρας αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και μέσα σε λίγα λεπτά έχασε τις αισθήσεις του μπροστά στα μέλη της οικογένειάς του. Το προσωπικό του καταλύματος αντέδρασε άμεσα και ο ναυαγοσώστης που βρισκόταν στο σημείο έδωσε τις πρώτες βοήθειες έως την άφιξη του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες, ο 65χρονος δεν επανήλθε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Διερεύνηση και νομικά βήματα

Οι αρμόδιες αρχές έχουν διατάξει νεκροψία-νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου. Πρόκειται για την τυπική διαδικασία σε παρόμοιες περιπτώσεις ώστε να προκύψει ιατροδικαστικό πόρισμα που θα δώσει απαντήσεις στην οικογένεια και θα καθορίσει εάν πρόκειται για παθολογικά αίτια (π.χ. οξύ καρδιακό επεισόδιο) ή άλλη αιτία.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές συνέπειες

Για την τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες, το περιστατικό αναδεικνύει ζητήματα ασφάλειας και άμεσης ιατρικής αντίδρασης σε τουριστικές εγκαταστάσεις. Το γεγονός ότι υπήρξε άμεση παρέμβαση του προσωπικού και του ναυαγοσώστη δείχνει ότι ακολουθήθηκαν πρωτόκολλα πρώτων βοηθειών, χωρίς όμως να οδηγήσουν σε θετική έκβαση.

Άμεση κινητοποίηση: προσωπικό και ναυαγοσώστης προσπάθησαν να παράσχουν βοήθεια.

προσωπικό και ναυαγοσώστης προσπάθησαν να παράσχουν βοήθεια. Διακομιδή: ο 65χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος.

ο 65χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος. Διερεύνηση: διαταγή για νεκροψία-νεκροτομή από τις αρχές.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες

Οι επισκέπτες που μένουν σε καταλύματα με πισίνα οφείλουν να έχουν υπόψη τα βασικά μέτρα ασφάλειας: να ενημερώνουν το προσωπικό για προβλήματα υγείας, να αποφεύγουν ακραία κόπωση ή κατανάλωση αλκοόλ σε συνδυασμό με έντονη έκθεση στον ήλιο, και να γνωρίζουν τη θέση του ναυαγοσώστη και των μέσων πρώτων βοηθειών στο κατάλυμα. Οι τοπικές αρχές και οι επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα έχουν ρόλο στην ενημέρωση και στην τήρηση κανόνων ασφάλειας.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση έως ότου ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση και ανακοινωθούν τα συμπεράσματα που θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου.

Ημερομηνία Γεγονός 10/07/2026 Κατάρρευση 65χρονου στους χώρους πισίνας ξενοδοχείου στο Μαρμάρι Ώρα (μεσημέρι) Παροχή πρώτων βοηθειών από προσωπικό και ναυαγοσώστη, άφιξη ΕΚΑΒ, διακομιδή στο νοσοκομείο Μετά Διαταγή για νεκροψία-νεκροτομή από τις αρμόδιες αρχές

Ρεπορτάζ: Λεωνίδας Χαλκιάδης, Ανταποκριτής Εύβοιας — Show Time CY.