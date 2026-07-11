Ακρίδα διέκοψε παράσταση στο Κιλκίς και προκάλεσε γέλια στο κοινό

Μια απρόσκλητη «πρωταγωνίστρια» εισέβαλε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», προκαλώντας αυτοσχέδιο κυνήγι και γέλια στο θέατρο του Κιλκίς.

Απρόσμενη είσοδος στη σκηνή

Το βράδυ της 8 Ιουλίου στο Κιλκίς, κατά τη διάρκεια της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», μια μεγάλη ακρίδα εισέβαλε στη σκηνή ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, δημιουργώντας σκηνές που έγιναν αμέσως αντιληπτές από το κοινό και καταγράφηκαν σε βίντεο.

Το περιστατικό δεν χάλασε την ατμόσφαιρα· αντιθέτως, προκάλεσε γέλια και αυτοσχέδιες αντιδράσεις επί σκηνής. Οι ηθοποιοί διαχειρίστηκαν την κατάσταση με χιούμορ, ενώ το κοινό παρακολούθησε ένα σύντομο «κυνηγητό» με την ακρίδα να συνεχίζει να κινείται και να δημιουργεί αναστάτωση.

Αντιδράσεις και διάλογοι

Στιγμές από την εξέλιξη της παράστασης αποτυπώθηκαν στο βίντεο που δημοσίευσε το ζευγάρι των ηθοποιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ένας εκ των πρωταγωνιστών απευθύνθηκε στο έντομο με χιουμοριστικό ύφος, ενώ η συμπρωταγωνίστριά του έδειξε εμφανώς τρομαγμένη σε κάποιο σημείο.

«Θα χοροπηδήξω κι εγώ, πάμε να χοροπηδήσουμε παρέα. Ποιος χοροπηδάει πιο πέρα;»

Σε άλλες στιγμές, ο διάλογος περιλάμβανε σχόλια που κέντρισαν το γέλιο των θεατών και έδειξαν την προσπάθεια να μην ανακοπεί η ροή της παράστασης παρά το απρόοπτο.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές πληροφορίες

Για τους κατοίκους του Κιλκίς και τους θεατρόφιλους της περιοχής, το γεγονός υπενθυμίζει τα μικρά απρόοπτα που μπορούν να συμβούν σε υπαίθριες ή ημιυπαίθριες εκδηλώσεις, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνιστάται στους διοργανωτές:

έλεγχος και καθαρισμός χώρου πριν την έναρξη των παραστάσεων,

προετοιμασία προσωπικού για διαχείριση απρόοπτων με ασφάλεια,

ενημέρωση θεατών σε περίπτωση ανάγκης χωρίς πανικό.

Παρά το περιστατικό, η παράσταση συνεχίστηκε και οι θεατές αποχώρησαν με θετική διάθεση, αφού το απρόοπτο ενίσχυσε το ζωντανό στοιχείο της παράστασης.

Στοιχεία παράστασης

Παράσταση Ημερομηνία Τοποθεσία Πρωταγωνιστές «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» 8/7 Κιλκίς Τάσος Ιορδανίδης, Θάλεια Ματίκα

Η μικρή αυτή επεισοδιακή στιγμή έγινε αντικείμενο συζήτησης στα social media, ενώ για την τοπική κοινότητα λειτουργεί και ως υπενθύμιση της ζωντάνιας των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Κιλκίς.

Σημείωση: Η περιγραφή βασίζεται σε καταγραφή και δημοσιεύσεις του ίδιου του θιάσου· δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή διακοπή της παράστασης.