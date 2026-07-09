Αλλαγές στους διορισμούς και ενίσχυση ψυχολόγων στα σχολεία με χρονοδιαγράμματα και αριθμούς

Η Υπουργός Παιδείας παρουσίασε σχέδιο προσαρμογής του συστήματος διορισμών, μέτρα για ψυχολόγους, εγκατάσταση κλιματιστικών και θέσπιση κριτηρίων επιλογής για Αθλητικά και Μουσικά Σχολεία.

Κεντρικές παρεμβάσεις στην οργάνωση του προσωπικού και τις υποδομές των σχολείων

Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου παρουσίασε σε τηλεοπτική συνέντευξη σειρά παρεμβάσεων που αφορούν το σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών, την παρουσία ψυχολόγων στα σχολεία, την τοποθέτηση κλιματιστικών και την επιλογή μαθητών για τα Αθλητικά και Μουσικά Σχολεία. Οι εξαγγελίες ανοίγουν ζήτημα ρυθμίσεων για την προκήρυξη θέσεων, τη μοριοδότηση συμβασιούχων και την καθιέρωση νέων εξετάσεων για διορισμό.

Στο ζήτημα των διορισμών, το σχέδιο προβλέπει αναδιάρθρωση των εξετάσεων εισόδου, ώστε αυτές να έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και να διεξάγονται ανά τρία χρόνια. Ανακοινώθηκε επίσης προοπτική σταδιακής κατάργησης του ισχύοντος καταλόγου διοριστέων: πρώτη αναφορά στο τέλος λειτουργίας του καταλόγου έγινε για το 2027 και ως πλήρης κατάργηση αναφέρεται το 2035, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

Εξετάσεις ανά 3 χρόνια με παιδαγωγικό προσανατολισμό.

με παιδαγωγικό προσανατολισμό. Μοριοδότηση για αορίστου χρόνου, συμβασιούχους και αντικαταστάτες ως έμπειροι μέχρι την πλήρη κατάργηση του καταλόγου.

για αορίστου χρόνου, συμβασιούχους και αντικαταστάτες ως έμπειροι μέχρι την πλήρη κατάργηση του καταλόγου. Στόχος για λειτουργία κλιματιστικών σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των μαθητών επισημάνθηκε η έλλειψη προσωπικού: σήμερα αντιστοιχεί ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος για κάθε 1.800 παιδιά. Η Υπουργός ανέφερε πως υπάρχει διάλογος με το Υπουργείο Οικονομικών για την πλήρωση επιπλέον 60 θέσεων εντός της επόμενης τριετίας.

Θέμα Ανακοινωμένο Συχνότητα εξετάσεων για διορισμό Κάθε 3 χρόνια Κατάργηση καταλόγου διοριστέων (μέτρα σταδιακά) Μερική 2027 — Πλήρης 2035 Αναλογία ψυχολόγων/μαθητών 1:1.800 Πρόσθετες θέσεις ψυχολόγων 60 σε τριετία (σε διαπραγμάτευση) Κλιματιστικά σε Γυμνάσια και Λύκεια Στόχος λειτουργίας έως επόμενο Σεπτέμβριο

Σχετικά με τα Αθλητικά και Μουσικά Σχολεία, αναγνωρίστηκε ότι δεν έχουν θεσμοθετημένα κριτήρια επιλογής μαθητών. Η Υπουργός δεσμεύτηκε για κατάρτιση και εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων στο άμεσο μέλλον, με στόχο τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Τι σημαίνουν τα μέτρα για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς

Οι προτεινόμενες αλλαγές επηρεάζουν πολλαπλά την καθημερινότητα της σχολικής κοινότητας:

Οι υποψήφιοι για διορισμό πρέπει να προετοιμαστούν για εξετάσεις με παιδαγωγική διάσταση και περιοδικό ρυθμό διεξαγωγής.

Οι συμβασιούχοι και οι αντικαταστάτες μπορεί να αποκτήσουν μοριοδότηση για την εμπειρία τους, αλλά το πλαίσιο θα αλλάζει σταδιακά μέχρι την ολοκληρωτική κατάργηση του τρέχοντος καταλόγου.

Η αύξηση στο προσωπικό ψυχικής υγείας στα σχολεία αποτελεί ανακούφιση, αλλά οι ανακοινωμένες 60 θέσεις σε τρία χρόνια δείχνουν ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση για να καλυφθούν τα πραγματικά κενά.

Οι δηλώσεις που έγιναν περιγράφουν κατευθύνσεις, όχι τελικά νομοθετικά κείμενα. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν διάλογο με τα συναρμόδια υπουργεία, διαβούλευση με εκπαιδευτικούς φορείς και την ανακοίνωση λεπτομερών εφαρμοστικών οδηγιών. Για γονείς και μαθητές, η περίοδος μετά τις εξαγγελίες απαιτεί παρακολούθηση των σχετικών αποφάσεων, ώστε να γνωρίζουν εγκαίρως νέες διαδικασίες επιλογής σχολείων και πιθανές αλλαγές στους όρους απασχόλησης των εκπαιδευτικών.