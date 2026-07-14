Ανασημασία στην Ιστιαία: Σωματείο καταγγέλλει αναίρεση αυξήσεων σε δασεργάτες — αποφασίστηκε 24ωρη απεργία

Το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών Εύβοιας καταγγέλλει ότι το υπουργείο Εργασίας υπαναχώρησε στις προφορικές δεσμεύσεις για αυξήσεις μισθών του ειδικού προγράμματος αποκατάστασης των καμένων δασών. Οι εργαζόμενοι προγραμματίζουν 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στην πλατεία Ιστιαίας.

Αντίδραση μετά την αναδίπλωση του υπουργείου

Το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών Εύβοιας ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Εργασίας ανέκρουσε τις προφορικές δεσμεύσεις για την καταβολή αυξήσεων στους μισθούς των εργαζομένων που συμμετέχουν στο ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης του καμένου δάσους. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, λίγο πριν από τη μαζική γενική συνέλευση του Σωματείου, και προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην τοπική κοινότητα.

Στη συνέλευση, όπως μετέφεραν οι διοργανωτές, ο πρόεδρος του Σωματείου, Μπάμπης Τσιβίκας, τόνισε ότι η απόφαση του υπουργείου αφήνει εκτεθειμένες οικογένειες εργαζομένων σε συνθήκες έντονης ακρίβειας και ότι η πολιτική βούληση δεν έχει καταδείξει προτεραιότητα στην αποκατάσταση του παραγωγικού ιστού της περιοχής.

Απεργιακή κινητοποίηση: 24ωρη απεργία την Τετάρτη.

24ωρη απεργία την Τετάρτη. Συγκέντρωση: πλατεία Ιστιαίας, 10:30 π.μ., Τετάρτη 15 Ιουλίου.

πλατεία Ιστιαίας, 10:30 π.μ., Τετάρτη 15 Ιουλίου. Αίτημα: επανεξέταση και τελική δέσμευση για τις αυξήσεις στους μισθούς του ειδικού προγράμματος.

Οι δασεργάτες και οι ρητινοκαλλιεργητές της βόρειας Εύβοιας, που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές, συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποκατάστασης του καμένου δάσους. Η υποχώρηση του υπουργείου ερμηνεύεται από το Σωματείο ως «εμπαιγμός» σε βάρος των εργαζομένων και των οικογενειών τους, δεδομένων των οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν.

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Η απόφαση για την απεργία πάρθηκε κατά τη γενική συνέλευση και καλεί τα μέλη του Σωματείου σε μαζική συμμετοχή ως μέσο πίεσης για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Οι διοργανωτές επισημαίνουν ότι οι επιμέρους οικονομικές αυξήσεις, αν και μοιάζουν μικρές μεμονωμένα, έχουν ουσιαστική σημασία για τα νοικοκυριά της περιοχής, ειδικά μετά τις καταστροφές και το κύμα ανατιμήσεων.

Το ζήτημα τοπικά φωτίζει δύο κρίσιμους άξονες: την οικονομική αποκατάσταση των πληγέντων και την αξιοσημείωτη αντίθεση μεταξύ των δαπανών για κοινωνική στήριξη και άλλων κρατικών δαπανών που επικαλούνται οι καταγγέλλοντες. Εντός των επόμενων 24-48 ωρών αναμένεται η επίσημη αντίδραση από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας ή νέα επικοινωνία με το Σωματείο.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η έκβαση της διένεξης έχει άμεση σημασία: επηρεάζει την εισοδηματική σταθερότητα εργαζομένων που εμπλέκονται στην αποκατάσταση των δασικών εκτάσεων και την ικανότητα των τοπικών οικογενειών να ανταπεξέλθουν στο κόστος διαβίωσης. Η κινητοποίηση της Τετάρτης αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της κοινότητας και να δοκιμάσει την ανταπόκριση της κεντρικής εξουσίας στα αιτήματα των τοπικών φορέων.