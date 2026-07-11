Ανατροπή νταλίκας και φωτιά στην Εγνατία: διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Ξάνθης

Νταλίκα ανετράπη τα ξημερώματα στο ρεύμα προς Κομοτηνή, τυλίχθηκε στις φλόγες και προκάλεσε ολική διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό από Βαφέικα έως Ιάσμο. Η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο στο σημείο, ο οδηγός τραυματίστηκε. Κίνηση διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Ξάνθη – Πόρτο Λάγος - Κομοτηνή.

Σοβαρό τροχαίο με νταλίκα στην Εγνατία Οδό – κλειστός ο δρόμος

Νταλίκα ανετράπη τις πρώτες πρωινές ώρες στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Πόρτο Λάγος στην Ξάνθη, με αποτέλεσμα το όχημα να πυρποληθεί και να προκαλέσει μεγάλες κυκλοφοριακές επιπτώσεις στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία ο οδηγός της νταλίκας έχει τραυματιστεί.

Στην αμέσως επακόλουθη ανακοίνωσή της, η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης διέταξε την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα της Εγνατίας από τον ανισόπεδο κόμβο Βαφέικων έως τον ανισόπεδο κόμβο Ιάσμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κήπους. Η αποφασισθείσα ρύθμιση οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα του δρόμου, προκειμένου να απομακρυνθούν επικίνδυνα υλικά και να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και αποκατάστασης.

Ενέργεια Τμήμα / Διαδρομή Απαγόρευση κυκλοφορίας Ανισόπεδος κόμβος Βαφέικων έως ανισόπεδος κόμβος Ιάσμου Εναλλακτική διαδρομή Εθνικό δίκτυο Ξάνθης – Πόρτο Λάγος – Κομοτηνή

Οι οδηγοί που προγραμμάτιζαν διέλευση της Εγνατίας στο συγκεκριμένο τμήμα καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να χρησιμοποιούν την υποδεικνυόμενη παράκαμψη μέσω του εθνικού οδικού δικτύου. Η αστυνομία επιτηρεί το πεδίο και ρυθμίζει την κυκλοφορία μέχρι να δοθεί και πάλι σε χρήση η Εγνατία.

Για τους μόνιμους μετακινούμενους και τις εμπορικές μεταφορές της περιοχής, η προσωρινή διακοπή σημαίνει:

αυξημένους χρόνους μετακίνησης προς και από την Κομοτηνή και την ανατολική Θράκη,

φόρτο στο εναλλακτικό εθνικό δίκτυο Ξάνθης – Πόρτο Λάγος,

πιθανές καθυστερήσεις στην παράδοση εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

Οι τοπικές αρχές συστήνουν στους οδηγούς να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στην περιοχή μέχρι να αρθούν πλήρως τα μέτρα και να παρακολουθούν τις ενημερώσεις της Τροχαίας για την επαναλειτουργία του δρόμου. Παράλληλα, οι υπηρεσίες επενεργούν για την απομάκρυνση του κατεστραμμένου οχήματος και την πλήρη αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

Η εξέλιξη του περιστατικού και τυχόν νεότερα στοιχεία για την κατάσταση του τραυματία θα ανακοινωθούν από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες μόλις είναι διαθέσιμα.