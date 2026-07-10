Αποκαταστάθηκε μέρος της κυκλοφορίας στην Εγνατία μετά από τροχαίο με νταλίκα στην Ξάνθη

Προσωρινές απαγορεύσεις στην Εγνατία Οδό προκάλεσε η ανατροπή και πυρκαγιά σε νταλίκα κοντά στα διόδια του Ιάσμου. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης άνοιξε ξανά το ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακά μέτρα προς Κήπους.

Έκτακτες ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό μετά από φωτιά σε φορτηγό

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης ανακοίνωσε την άρση της απαγόρευσης για το ρεύμα κυκλοφορίας από τους Κήπους προς Ηγουμενίτσα, έπειτα από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη νταλίκα και προκλήθηκε πυρκαγιά στο όχημα. Παρά την αποκατάσταση σε αυτό το ρεύμα, εξακολουθεί να ισχύει προσωρινή απαγόρευση στην κατεύθυνση προς Κήπους μεταξύ του κόμβου Βαφέικων και του κόμβου Ιάσμου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βαρύ όχημα προσέκρουσε στο στηθαίο ασφαλείας και ανετράπη λίγο πριν από τα διόδια του Ιάσμου, όπου στη συνέχεια εκδηλώθηκε φωτιά. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο πλήρως επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία διεξήχθη από το εθνικό δίκτυο Ξάνθης - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνή, καθώς οι αρχές απέκλεισαν τμήματα της Εγνατίας για λόγους ασφαλείας και απομάκρυνσης της νταλίκας.

Άνοιξε το ρεύμα από Κήπους προς Ηγουμενίτσα.

το ρεύμα από Κήπους προς Ηγουμενίτσα. Παραμένει κλειστό το ρεύμα από Βαφέικα έως Ιάσμο προς Κήπους.

το ρεύμα από Βαφέικα έως Ιάσμο προς Κήπους. Εναλλακτική διαδρομή: εθνικό δίκτυο Ξάνθης - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνή.

Τμήμα Εγνατίας Κατάσταση Κήποι → Ηγουμενίτσα Αποκαταστάθηκε Βαφέικα → Ιάσμος (προς Κήπους) Προσωρινή απαγόρευση

Η παρέμβαση των πυροσβεστών ήταν άμεση, όπως αναφέρθηκε, και απέτρεψε τη μεγαλύτερη εξάπλωση της φωτιάς. Δεν υπάρχουν στο παρόν στάδιο επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή για την αιτία της σύγκρουσης· οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρόσκρουση και την ανατροπή παραμένουν υπό διερεύνηση.

Για τους κατοίκους της Ξάνθης και τους οδηγούς φορτηγών, τα κύρια πρακτικά σημεία είναι:

Να αποφεύγονται, όπου είναι δυνατόν, τα τμήματα της Εγνατίας που παραμένουν κλειστά.

Να ακολουθούνται οι σημάνσεις και οι οδηγίες των τροχαίας για την εκτροπή της κυκλοφορίας.

Να προγραμματίζονται οι μετακινήσεις με επιπλέον χρόνο, ειδικά για βαρέα οχήματα.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των οχημάτων και των εμπλεκόμενων υλικών από το οδόστρωμα. Οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση για άνοιγμα επιπλέον τμημάτων της Εγνατίας θα ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Επιπτώσεις στην τοπική μετακίνηση: Η προσωρινή παράκαμψη μέσω του εθνικού δικτύου αυξάνει τον χρόνο διαδρομής και επιβαρύνει τους τοπικούς δρόμους, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής. Οι μεταφορείς πρέπει να επικοινωνούν με τις εταιρείες τους και τις αρχές για οδηγίες και ενημερώσεις.

Παραμένουμε σε επαφή με τις υπηρεσίες για περαιτέρω πληροφορίες και θα μεταφέρουμε όποιες νεώτερες εξελίξεις αφορούν την κυκλοφορία και την ασφάλεια στον άξονα Εγνατίας που αφορά την Ξάνθη.