Ανεπαρκές προσωπικό «κρατάει» τις άδειες οδήγησης — μεγάλες αναμονές στη Χαλκίδα

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδηγών καταγγέλλει σημαντικές καθυστερήσεις στη Διεύθυνση Μεταφορών Εύβοιας λόγω υποστελέχωσης, με τις θεωρητικές εξετάσεις να γίνονται μόνον μία φορά την εβδομάδα και το Π.Ε.Ι. να καθυστερεί πάνω από έναν μήνα.

Προβλήματα στην έκδοση αδειών που αφορούν ευρύ κοινό

Σοβαρές καθυστερήσεις στις διαδικασίες έκδοσης αδειών οδήγησης στη Διεύθυνση Μεταφορών Εύβοιας επισημαίνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Ν. Εύβοιας - Βοιωτίας. Σύμφωνα με την καταγγελία, η υπηρεσία λειτουργεί με ανεπαρκές προσωπικό, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντική επιβράδυνση των εξετάσεων και των σχετικών πιστοποιήσεων.

Στο κέντρο των προβλημάτων βρίσκεται ο περιορισμός των θεωρητικών εξετάσεων στη Χαλκίδα σε μία ημέρα την εβδομάδα (Παρασκευή), με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να περιμένουν περισσότερο από δύο εβδομάδες για να λάβουν σειρά εξέτασης. Ταυτόχρονα, η έκδοση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) παρουσιάζει καθυστέρηση που ξεπερνά τον έναν μήνα.

Περιορισμός θεωρητικών εξετάσεων σε μία ημέρα (Παρασκευή).

Αναμονή για θεωρητικές εξετάσεις: πάνω από 15 ημέρες .

. Αναμονή για Π.Ε.Ι.: πάνω από 1 μήνα.

Οι εκπαιδευτές τονίζουν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τον Αύγουστο, λόγω των θερινών αδειών του προσωπικού, και ζητούν άμεσες ενέργειες για την αύξηση του δυναμικού της υπηρεσίας. Η έλλειψη προσωπικού πλήττει όχι μόνο τους υποψηφίους αλλά και τις σχολές οδήγησης, που βλέπουν τις λειτουργίες τους να δυσχεραίνουν και τους πελάτες να μεταθέτουν ή να ακυρώνουν ραντεβού.

Υπηρεσία Τρέχουσα αναμονή Θεωρητικές εξετάσεις (Χαλκίδα) Πάνω από 15 ημέρες Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Πάνω από 1 μήνα

Από πρακτική άποψη για τους κατοίκους της Εύβοιας αυτό σημαίνει ανάγκη προγραμματισμού με μεγαλύτερο προμήνυμα. Οι ενδιαφερόμενοι συνιστάται να ξεκινήσουν νωρίτερα τις διαδικασίες και να επικοινωνούν συχνά με τις σχολές οδήγησης για ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμα ραντεβού και πιθανές λύσεις όπως μετακίνηση σε άλλα κέντρα εξετάσεων, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η τοπική κοινωνία και οι επαγγελματίες του κλάδου ζητούν παρέμβαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Περιφέρεια για την άμεση ενίσχυση του προσωπικού, ώστε να περιοριστεί ο χρόνος αναμονής και να αποφευχθούν περαιτέρω επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών.

Παρά τις καταγγελίες, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί από την υπηρεσία συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προσλήψεων ή μέτρων αντιμετώπισης των καθυστερήσεων.