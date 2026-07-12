Ανησυχία στην Πυλαία για αγέλη περίπου 8 μεγαλόσωμων σκύλων

Κατοίκοι της Πυλαίας καταγγέλλουν επιθέσεις και καταδιώξεις από αγέλη αδέσποτων που κινείται επίσης σε Τούμπα και Καλαμαριά. Οι δήμοι δηλώνουν άμεση παρέμβαση.

Αυξημένη ανησυχία για την κυκλοφορία στις γειτονιές

Κατοίκοι της Πυλαίας μεταφέρουν φόβο και ενόχληση από την παρουσία μιας αγέλης αδέσποτων σκύλων που κινείται σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πρόκειται για περίπου 8 μεγαλόσωμα ζώα που κινούνται σε ομάδες και επιτίθενται σε πεζούς και σε άλλα ζώα, οδηγώντας ακόμη και σε θανάτωση μικρότερων ζώων.

Οι κάτοικοι αναφέρουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά επιθέσεων και καταδιώξεων που περιορίζουν την ελεύθερη μετακίνηση στις γειτονιές και αυξάνουν τον φόβο ιδίως σε ευπαθείς ομάδες. Τα περιστατικά, όπως καταγράφονται, δεν περιορίζονται μόνο εντός των ορίων της Πυλαίας αλλά εντοπίζονται επίσης στην Τούμπα και την Καλαμαριά.

«Οι δήμοι αναλαμβάνουν άμεσα δράση, σύμφωνα με τον Κώστα Τσιακαπίδη, αρμόδιο αντιδήμαρχο του δήμου Θεσσαλονίκης.»

Η παρέμβαση των αρμοδίων δήμων αποτελεί βασικό αίτημα των κατοίκων, που ζητούν εξειδικευμένα μέτρα για τη διαχείριση της αγέλης, ώστε να αποκατασταθεί η ασφάλεια και η καθημερινότητα στις γειτονιές. Η ενημέρωση αναφέρει ότι οι δημοτικές υπηρεσίες έχουν ήδη κινητοποιηθεί για άμεσες ενέργειες.

Πού εκδηλώνονται τα περιστατικά και ποιες είναι οι επιπτώσεις

Οι καταγγελίες δείχνουν ότι η αγέλη προκαλεί προβλήματα τόσο σε πεζούς όσο και σε ιδιοκτήτες κατοικίδιων. Εκτός από τον άμεσο κίνδυνο για τους πεζούς, οι κάτοικοι αναφέρουν απώλειες και θανάτωση μικρότερων ζώων συντροφιάς, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία αλλά και την απαίτηση για γρήγορη διαχείριση.

Περίπου 8 μεγαλόσωμα αδέσποτα σε αγέλη.

μεγαλόσωμα αδέσποτα σε αγέλη. Περιοχές με αναφορές: Πυλαία, Τούμπα, Καλαμαριά .

. Κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση από τους δήμους.

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Για τους κατοίκους της Πυλαίας η κατάσταση μεταφράζεται σε περιορισμό της καθημερινής ελευθερίας κινήσεων, ιδιαίτερα στα στενά ή σε διαδρομές όπου τα ζώα κινούνται ανεξέλεγκτα. Η ανάγκη για συντονισμένη παρέμβαση περιλαμβάνει τόσο δράσεις περισυλλογής και στείρωσης όσο και ενημέρωση των πολιτών για ασφαλείς συμπεριφορές σε περίπτωση συνάντησης με την αγέλη.

Η τοπική κοινότητα αναμένει να ενημερωθεί για το σχέδιο δράσης των δημοτικών υπηρεσιών και για τα επόμενα βήματα που θα ληφθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της πόλης, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος για τους κατοίκους και τα ζώα των γειτονιών.