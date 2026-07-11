Άνοδος της θερμοκρασίας στην Καβάλα: πιθανότητα επεισοδίου καύσωνα τις επόμενες ημέρες

Η ομάδα Meteokav προειδοποιεί για άνοδο του υδραργύρου και αστάθεια σε ορεινές περιοχές — οι κάτοικοι καλούνται σε προσοχή και ενημέρωση.

Σύντομη εκτίμηση για την εβδομάδα

Αύξηση της θερμοκρασίας αναμένεται στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας τις επόμενες ημέρες, με πιθανότητα εκδήλωσης ενός σύντομου επεισοδίου καύσωνα, σύμφωνα με την αναλυτική ενημέρωση της ομάδας Meteokav. Η τάση τοποθετεί τις θερμοκρασίες σε γενικές γραμμές σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με ανοδική μεταβολή από τα μέσα της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, η πρόγνωση περιγράφει την εξέλιξη σε φάσεις: αρχικά μικρή άνοδος και σταδιακή διατήρηση φυσιολογικών για την εποχή τιμών, στη συνέχεια πιο έντονη άνοδος γύρω στις 15–16 Ιουλίου και τέλος αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα από τις 17 έως τις 20 Ιουλίου και μετά.

Σάββατο 11/7: ελάχιστες σε ελαφρώς χαμηλές για την εποχή τιμές· μικρή άνοδος την ημέρα.

ελάχιστες σε ελαφρώς χαμηλές για την εποχή τιμές· μικρή άνοδος την ημέρα. Κυριακή 12 — Τρίτη 14/7: γενικά αίθριος καιρός, θερμοκρασίες «φυσιολογικές» για την εποχή· τοπική αστάθεια πιθανή από το απόγευμα της Κυριακής έως ξημερώματα Δευτέρας, κυρίως στα ορεινά και βόρεια ηπειρωτικά.

γενικά αίθριος καιρός, θερμοκρασίες «φυσιολογικές» για την εποχή· τοπική αστάθεια πιθανή από το απόγευμα της Κυριακής έως ξημερώματα Δευτέρας, κυρίως στα ορεινά και βόρεια ηπειρωτικά. Τετάρτη 15 — Πέμπτη 16/7: αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας σε ελαφρώς υψηλές τιμές.

αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας σε ελαφρώς υψηλές τιμές. 17 — 20/7: αυξάνεται η προγνωστική αβεβαιότητα· κύριο σενάριο διατηρεί θερμοκρασίες σε φυσιολογικά ή ελαφρώς υψηλά επίπεδα.

Μετά τις 20 Ιουλίου δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την ευρύτερη ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη, γεγονός που καθιστά επισφαλή κάθε μακροχρόνια εκτίμηση. Η ομάδα Meteokav επισημαίνει ότι ένας παρατεταμένος καύσωνας «δεν αποτελεί βεβαιότητα», αλλά και «δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως» — επομένως χρειάζεται εγρήγορση.

Περίοδος Προγνωστικό συμπέρασμα 11/7 Μικρή άνοδος ημέρας, ψυχρές ελάχιστες 12–14/7 Γενικά αίθριος, τοπική αστάθεια (ορεινά) 15–16/7 Ανοδος σε ελαφρώς υψηλές τιμές 17–20/7 Προγνωστική αβεβαιότητα — τάση προς φυσιολογικές/ελαφρώς υψηλές τιμές

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για τους κατοίκους της Καβάλας: η μεσοπρόθεσμη άνοδος της θερμοκρασίας απαιτεί προσοχή στα ευάλωτα νοικοκυριά (ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, άτομα με χρόνια νοσήματα) και στην προστασία εργαζομένων σε εξωτερικούς χώρους. Συνιστάται σχετική επαγρύπνηση για χρήση υδροστόμων και σκιερών χώρων τις θερινές ώρες και αποφυγή έντονης φυσικής δραστηριότητας στα χρονικά διαστήματα της υψηλότερης θερμικής καταπόνησης.

Για λεπτομερή και σε πραγματικό χρόνο δεδομένα η Meteokav ενημερώνει συνεχώς την ιστοσελίδα της, όπου δημοσιεύονται και πιθανές επικαιροποιήσεις ή προειδοποιήσεις. Οι τοπικές αρχές και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας μπορούν να ενεργοποιήσουν μέτρα εφόσον αλλάξει το προγνωστικό σκηνικό προς πιο ακραίες συνθήκες.

Η ενημέρωση για τον καιρό παραμένει ανοικτή και θα ακολουθήσουν νεότερα όταν υπάρξουν αξιόπιστες αλλαγές στις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις.