Ο Γιώργος Σαμπάνης ανοίγει την καλοκαιρινή του περιοδεία στο Φρούριο Φορτέτζα

Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτζα το πρώτο καλοκαιρινό ραντεβού του Γιώργου Σαμπάνη με το κοινό, με ώρα έναρξης 21:30 και προπώληση εισιτηρίων από τοπικά σημεία και το Ticketservices.

Συναυλία έναρξης στο Φρούριο

Αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο δημοφιλής ερμηνευτής Γιώργος Σαμπάνης ανεβαίνει στη σκηνή του Φρουρίου Φορτέτζα στο Ρέθυμνο, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα της καλοκαιρινής του περιοδείας για το 2026. Η συναυλία αναμένεται να προσφέρει στο κοινό επιλεγμένα τραγούδια από όλη τη δισκογραφία του καλλιτέχνη, σε πρόγραμμα διαμορφωμένο ειδικά για τη θερινή περίοδο.

Ο χώρος του Φορτέτζα, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους συναυλιακούς χώρους της Κρήτης, θα φιλοξενήσει μια βραδιά με έντονη σκηνική παρουσία και μουσική ενέργεια. Η εκδήλωση ξεκινάει στις 21:30 ενώ οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00.

Ημερομηνία: Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 Ώρα έναρξης: 21:30 (πόρτες 20:00)

21:30 (πόρτες 20:00) Τόπος: Φρούριο Φορτέτζα, Ρέθυμνο

Φρούριο Φορτέτζα, Ρέθυμνο Εισιτήρια: 20€ (προπώληση), 25€ (ταμείο)

Πληροφορίες προπώλησης και χορηγίες

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται τοπικά σε σημεία του Ρεθύμνου και ηλεκτρονικά μέσω της Ticketservices. Συγκεκριμένα, εισιτήρια διατίθενται στα Βιβλιοπωλεία Κλαψινάκης (Δημοτικός Κήπος & κατάστημα Καλλιθέας), στο S/M Χαλκιαδάκης, στο Κιόσκι Δήμου καθώς και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα Ticketservices.gr. Η διοργάνωση τελεί υπό την ευθύνη της Cretanart Productions.

Στοιχείο Πληροφορία Οργανωτής Cretanart Productions Προπώληση Ticketservices.gr, τοπικά σημεία Τιμή εισιτηρίου 20€ προπώληση / 25€ ταμείο

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές πληροφορίες

Η παρουσία ενός καλλιτέχνη με ευρεία απήχηση στην πρώτη στάση της περιοδείας του αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο κοινό από την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες αυτό σημαίνει ενδεχόμενες προσαρμογές στην κινητικότητα γύρω από το Φρούριο: αυξημένη κίνηση, περιορισμένες θέσεις στάθμευσης και πιθανή ανάγκη για χρήση δημόσιων μέσων ή πεζής πρόσβασης στην παλιά πόλη.

Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να προμηθευτούν εγκαίρως εισιτήρια μέσω των αναφερόμενων σημείων προπώλησης και να φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους, δεδομένων των ωρών ανοίγματος των πυλών. Οι τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας ενδέχεται να καταγράψουν αυξημένη ζήτηση τη βραδιά της συναυλίας, γεγονός που έχει άμεσο οικονομικό όφελος για την αγορά της πόλης.

Η συναυλία υποστηρίζεται από χορηγίες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εταιρείες και μέσα ενημέρωσης που συνεργάζονται για την επικοινωνία του γεγονότος.

Η διοργάνωση υπενθυμίζει τα σημεία προπώλησης και την ηλεκτρονική επιλογή, ενώ οι θεατές καλούνται να τηρήσουν τις οδηγίες πρόσβασης και ασφάλειας που θα ανακοινωθούν από την παραγωγή.