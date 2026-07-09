Ανώγεια: τα «Υακίνθεια 2026» αναδεικνύουν την υφαντική παράδοση και τη μνήμη των γυναικών

Τα «Υακίνθεια 2026» αφιερώνουν τις φετινές εκδηλώσεις στην «Ερμιόνη – Η υφάντρα των Ανωγείων», με έκθεση υφαντών στο νέο «Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής», εκδηλώσεις από 24 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου και συμμετοχή Δήμου και Περιφέρειας.

Υφαντική, μνήμη και κοινότητα στο επίκεντρο των εκδηλώσεων

Τα «Υακίνθεια 2026» στρέφουν την προσοχή στην υφαντική τέχνη και στη συλλογική μνήμη των γυναικών των Ανωγείων, με τίτλο φετινής διοργάνωσης «Ερμιόνη – Η υφάντρα των Ανωγείων». Οι εκδηλώσεις, που διοργανώνονται από τον Δήμο Ανωγείων σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, περιλαμβάνουν συναυλίες, θέατρο, κινηματογράφο και δράσεις γύρω από την τεχνική της ύφανσης.

Το πρόγραμμα ξεκινά στο Θέατρο Αγίου Υακίνθου στις 24 και 25 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου στην πλατεία Αρμί. Στο κέντρο της διοργάνωσης βρίσκεται η έκθεση «Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής», που στεγάζεται στο ανακαινισμένο παλιό εργοστάσιο της γιαγιάς Αγάπης Σμπώκου.

Η μετατροπή του παλιού χώρου σε εκθεσιακό έγινε με προσωπική προσφορά της Κωστάντζας Σμπώκου, που με δικά της έξοδα δημιούργησε έναν χώρο για εκθέσεις, σεμινάρια, διαλέξεις και ξεναγήσεις. Η διοργάνωση υπογραμμίζει την προσπάθεια να αναδειχθεί η συμβολή των γυναικών που έκαναν τον αργαλειό τους «ρούκουνα του σπιτιού τους» και στήριξαν οικογένειες και νέους με την τέχνη τους.

«Στο πρόσωπο της Ερμιόνης, τα Υακίνθεια αποδίδουν την οφειλόμενη τιμή και ευγνωμοσύνη στη μνήμη των γυναικών που, με το εργαστήρι τους, στήριξαν τον μακραίωνο ιστό των Ανωγείων.»

Η έκθεση παρουσιάζει υφαντά, κεντήματα και συνδυασμούς χρωμάτων που σηματοδοτούν την τοπική αισθητική και την καθημερινή εργασία. Η πρόσκληση προς τον επισκέπτη είναι να σταματήσει μπροστά σε μια ύφανση και να αναγνώσει την ιστορία, την περηφάνια και τα τραύματα ενός χωριού που έχει βιώσει τρία ολοκαυτώματα και διατήρησε την αυτοσυνειδησία του.

Για τους κατοίκους των Ανωγείων, το πρόγραμμα σηματοδοτεί πρακτικές δυνατότητες: η παρουσία έργων και δράσεων στο χωριό μπορεί να ενισχύσει την επισκεψιμότητα, να ενεργοποιήσει τοπικούς τεχνίτες και νέους και να προσφέρει ευκαιρίες για σεμινάρια μεταβίβασης γνώσης. Το «Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής» προβλέπεται να λειτουργήσει ως μόνιμος πόλος πολιτισμού, με ξεναγήσεις και εκπαιδευτικές δράσεις.

Ημερομηνίες: 24-25 Ιουλίου (Θέατρο Αγίου Υακίνθου) • 5 Αυγούστου (πλατεία Αρμί)

(Θέατρο Αγίου Υακίνθου) • (πλατεία Αρμί) Κύρια θεματική: Ερμιόνη – Η υφάντρα των Ανωγείων

Κύριος χώρος έκθεσης: Ανώγεια Κέντρο Υφαντικής (παλιό εργοστάσιο Αγάπης Σμπώκου)

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς καλούνται να στηρίξουν τις παράλληλες δράσεις, ώστε η έκθεση και τα σεμινάρια να μην αποτελέσουν μεμονωμένο γεγονός αλλά να γίνουν εργαλείο διατήρησης της δεξιότητας και πόρος για το μέλλον. Η ανάδειξη της υφαντικής ως κομματιού του πολιτιστικού τουρισμού του χωριού μπορεί να δώσει συνέχεια στην οικονομική και πολιτιστική αξιοποίηση της παράδοσης.

Ημερομηνία Εκδήλωση Χώρος 24-25/7 Εναρκτήριες εκδηλώσεις Θέατρο Αγίου Υακίνθου 5/8 Κλείσιμο προγράμματος Πλατεία Αρμί

Η ποιοτική ανάδειξη της υφαντικής και ο σεβασμός στη συλλογική μνήμη αποτελούν κεντρική επιλογή της φετινής διοργάνωσης. Η επιτυχία της θα κριθεί από τη συμμετοχή των κατοίκων, την προσέλευση επισκεπτών και την ικανότητα των διοργανωτών να μετατρέψουν την προσωρινή έκθεση σε σταθερό πόλο πολιτιστικής δραστηριότητας.