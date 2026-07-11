Ανοίγουν οι εγγραφές στη Σ.Α.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου για δύο ειδικότητες Υγείας

Η σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης του Γ.Ν. Λασιθίου - Ο.Μ. Αγίου Νικολάου ανακοίνωσε την έναρξη των εγγραφών για το εξάμηνο 2026Β σε δύο ειδικότητες με δωρεάν φοίτηση και συγκεκριμένες προθεσμίες υποβολής.

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το εκπαιδευτικό εξάμηνο 2026Β

Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου – Ο.Μ. Αγίου Νικολάου ανακοίνωσε την έναρξη των εγγραφών για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 (εξάμηνο κατάρτισης 2026Β). Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν, τις προϋποθέσεις εγγραφής και τις διαδικασίες για τους ενδιαφερόμενους.

"Έναρξη εγγραφών"

Συνοπτικά, φέτος θα λειτουργήσουν οι δύο εξής ειδικότητες:

Ειδικότητα Εξάμηνο Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου Α΄ εξάμηνο Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας Γ΄ εξάμηνο

Δικαίωμα εγγραφής έχουν απόφοιτοι μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων. Για την κατάταξη στο Γ΄ εξάμηνο απαιτείται πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμος τίτλος στην αντίστοιχη ειδικότητα. Επίσης, για την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» γίνονται δεκτοί κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) από Ι.Ε.Κ. ή του Μεταλυκειακού Έτους.

Χρονοδιάγραμμα και διαδικασία υποβολής

Ο έλεγχος των επιτυχόντων μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2026.

Οι αιτήσεις για πλήρωση των υπόλοιπων κενών θέσεων υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ. από 1 Σεπτεμβρίου έως 21 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τις ώρες 08:30–13:00.

Η ανακοίνωση αναφέρει την αρμόδια υπεύθυνη για πληροφορίες: την κα Ειρήνη Ανδρεαδάκη, ενώ διαθέτει και στοιχεία επικοινωνίας του Νοσοκομείου.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Η φοίτηση στη Σ.Α.Ε.Κ. προσφέρει πρακτική εξειδίκευση σε τομείς με ζήτηση στην τοπική υγειονομική υποδομή. Η δυνατότητα δωρεάν κατάρτισης και η επιλογή μέσω Παράλληλου Μηχανογραφικού αποτελούν ευκαιρία για τελειόφοιτους των Λυκείων αλλά και για ενήλικες με επαγγελματικούς τίτλους.

Για διευκρινίσεις και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Σ.Α.Ε.Κ. του Γ.Ν. Λασιθίου – Ο.Μ. Αγίου Νικολάου:

Διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου & Κνωσσού, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος

Τηλέφωνο: 28413 43107

Email: [email protected] (όπως δηλώνεται στην ανακοίνωση)

Η λειτουργία των συγκεκριμένων ειδικοτήτων αναμένεται να ενισχύσει την επαγγελματική κατάρτιση στην περιοχή και να υποστηρίξει τις υπηρεσίες υγείας του Νοσοκομείου και των τοπικών δομών υγείας.

Άγιος Νικόλαος, 10/07/2026