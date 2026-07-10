Κυκλοφοριακή αναστάτωση στην Εγνατία: προσωρινή απαγόρευση μεταξύ Βαφέικων και Ιάσμου

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό στην Ξάνθη μετά από ανατροπή και πυρκαγιά οχήματος. Η αστυνομία κατεύθυνε τα οχήματα μέσω του εθνικού δικτύου Ξάνθης - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνής.

Σε ισχύ βρίσκεται από νωρίς σήμερα το πρωί προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, μετά από τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών που εξελίχθηκε σύντομα σε ανάφλεξη οχήματος. Η απόφαση επιβλήθηκε από τη Αστυνομία Ξάνθης για λόγους δημόσιας ασφάλειας και οδικής ροής.

Ποια τμήματα είναι κλειστά και ποιες οι διεξόδους

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η απαγόρευση αφορά τα ακόλουθα τμήματα:

Αμφίπλευρα, μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων στην Ξάνθη και του ανισόπεδου κόμβου Ιάσμου .

στην Ξάνθη και του ανισόπεδου κόμβου . Επιπλέον, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα, το τμήμα από τον δυτικό ανισόπεδο κόμβο Κομοτηνής έως τον κόμβο Ιάσμου.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται μέσω της εναλλακτικής διαδρομής του εθνικού δικτύου Ξάνθης - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνής, όπως ορίστηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση.

Τι αναφέρουν οι αρχικές πληροφορίες για το συμβάν

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 05:20 και είχε αρχικά τη μορφή εκτροπής/ανατροπής οχήματος με υλικές ζημιές. Στη συνέχεια το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες, γεγονός που επέβαλε την άμεση επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών και την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής των επιχειρήσεων.

Οι οδηγοί που κινούνται προς ή από την Ξάνθη θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις αλλαγές και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων και των σημάνσεων στο οδικό δίκτυο. Η Αστυνομία και τα συνεργεία αποκατάστασης του οδοστρώματος παραμένουν στο σημείο έως ότου αποσαφηνισθεί πλήρως η κατάσταση και αποχωρήσουν οι παράγοντες που εμποδίζουν την ασφαλή διέλευση.

Συνεπειες για την τοπική κίνηση και χρήσιμες οδηγίες

Η προσωρινή αυτή ρύθμιση επηρεάζει την κυκλοφορία στο κύριο οδικό άξονα της βόρειας Ελλάδας, με άμεσο αντίκτυπο σε μετακινήσεις κατοίκων, φορτηγών και διερχόμενων ταξιδιωτών. Για την ελαχιστοποίηση της όχλησης συνιστώνται:

Να αποφεύγονται προγραμματισμένα δρομολόγια προς την Εγνατία στο συγκεκριμένο τμήμα μέχρι νεωτέρας.

Οι οδηγοί να ακολουθούν την εναλλακτική διαδρομή Ξάνθη - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνής ή τις εισηγήσεις της τροχαίας.

Να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και οι ενδείξεις στις πινακίδες προσωρινής σήμανσης.

Κλειστό τμήμα Ρεύμα Εναλλακτική διαδρομή Βαφέικα – Ιάσμος Και τα δύο Εθνικό δίκτυο Ξάνθης - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνής Δυτικός κόμβος Κομοτηνής – Ιάσμος Προς Ηγουμενίτσα Εθνικό δίκτυο Ξάνθης - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνής

Για νεότερες πληροφορίες οι οδηγοί καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας Ξάνθης και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Όταν αποκατασταθεί η κυκλοφορία, θα ανακοινωθεί η άρση της απαγόρευσης και οι τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα παραμείνουν προσωρινά σε ισχύ.

Η διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα τόσο κρίσιμο τμήμα του οδικού δικτύου επισημαίνει την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής από όλους τους χρήστες του δρόμου, καθώς και τη σημασία της άμεσης ανταπόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό των επιπτώσεων.