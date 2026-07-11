Μεγάλη φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης στη Λάρισα: τοξικό νέφος και οδηγίες προστασίας

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι προκάλεσε εκτεταμένο νέφος καπνού που έγινε ορατό έως και 30 χιλιόμετρα. Η Πυροσβεστική έχει περιορίσει τη φωτιά, ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκδίδει συστάσεις προς τους κατοίκους.

Εκτεταμένο νέφος και σε εξέλιξη επιχειρήσεις κατάσβεσης

Νυκτερινή πυρκαγιά σε μονάδα ανακύκλωσης στην περιοχή του Ομορφοχωρίου μετατράπηκε σε μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, αφού στις εγκαταστάσεις υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών, λάστιχα και οχήματα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 22:00 και, παρά τον περιορισμό της, εξακολουθούν να καταγράφονται διάσπαρτες εστίες που απαιτούν αναμοχλεύσεις και επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής για οριστική κατάσβεση.

Από το πρωί τοπικές κοινότητες και περιοχές της πόλης καλύπτονται από πυκνό νέφος καπνού, το οποίο ήταν ορατό ακόμη και σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων. Η έντονη οσμή μεταβάλλεται με τη φορά του ανέμου, καθιστώντας τον κίνδυνο μεταβλητό ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Συστάσεις υγείας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Διεύθυνση Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας εξέδωσε άμεσα οδηγίες προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Οι βασικές συστάσεις είναι οι εξής:

Παραμονή σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες.

Χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας για όσους βρίσκονται κοντά στο σημείο.

Προστασία των ευπαθών ομάδων (ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με αναπνευστικά ή καρδιακά προβλήματα).

Αποφυγή σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους.

Άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας σε περίπτωση δύσπνοιας.

Σε σχέση με την ένταση του νέφους, ειδικός που επικαλείται τοπικά μέσα ανέφερε ότι το στρώμα καπνού «είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας», ωστόσο οι αρχές επιμένουν στην προφύλαξη των πολιτών.

«Το πυκνό νέφος που σκέπασε τη Λάρισα είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας»

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της Λάρισας

Η παρουσία μεγάλων ποσοτήτων εύφλεκτων και εν μέρει τοξικών υλικών (λάστιχα, πλαστικά, οχήματα) αυξάνει τον κίνδυνο εκπομπής βλαβερών ουσιών στον αέρα. Για τους κατοίκους της πόλης και των χωριών στις γύρω περιοχές, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη ανάγκη προσοχής, ειδικά για όσους ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες. Η μεταβαλλόμενη κατεύθυνση του ανέμου μπορεί να φέρει το νέφος σε διαφορετικές περιοχές, γι' αυτό και τα μηνύματα του 112 και οι ενημερώσεις των τοπικών υπηρεσιών πρέπει να ακολουθούνται πιστά.

Πρόβλημα Συνιστώμενη ενέργεια Εκτεταμένος καπνός Μείνετε σε κλειστούς χώρους, κλείστε παράθυρα/κλιματισμό σε εξωτερική αναρρόφηση Ευπαθείς ομάδες Αποφυγή εξόδου και επικοινωνία με τον γιατρό Εμφάνιση συμπτωμάτων Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια

Διερεύνηση των αιτίων και επόμενα βήματα

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ξεκινήσει προανάκριση για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και επικείμενη εξέταση από ειδικά κλιμάκια, καθώς υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και καταγγελίες που δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπρησμού. Το τελικό πόρισμα θα καθορίσει την αιτία της πυρκαγιάς και ενδεχόμενες ευθύνες.

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή. Η ενημέρωση των πολιτών θα συνεχιστεί από την Περιφέρεια και τη Δημοτική Αρχή όσο προχωρούν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και οι μετρήσεις ποιότητας αέρα.

Για την ώρα, η προτεραιότητα είναι η πλήρης κατάσβεση και η προστασία της υγείας των κατοίκων. Οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις.