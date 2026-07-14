Συνελήφθησαν μέλη εγκληματικής ομάδας στην Πτολεμαΐδα για κλοπές χαλκού

Το Τμήμα Δίωξης Εορδαίας εξιχνίασε δύο κλοπές σε επιχειρήσεις της Πτολεμαΐδας, με συνολικές αφαιρέσεις και ζημιές που υπερβαίνουν τις <strong>28.000€</strong>. Η δικογραφία περιλαμβάνει κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Εξιχνίαση οργανωμένων κλοπών σε επιχειρήσεις της Πτολεμαΐδας

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας ολοκλήρωσαν τη διερεύνηση δύο περιστατικών κλοπών που έγιναν σε επιχειρήσεις της Πτολεμαΐδας, στις 19 Ιουνίου και 9 Ιουλίου 2026. Κατά τις συντονισμένες επιχειρήσεις της 10ης Ιουλίου 2026 προσήχθησαν και συνελήφθησαν δύο νεαρά μέλη της ομάδας, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δράση της ομάδας ήταν οργανωμένη, με κατανομή ρόλων και χρήση οχημάτων των ίδιων των επιχειρήσεων, τα οποία οι δράστες χρησιμοποίησαν για τη φόρτωση και μεταφορά του κλεμμένου χαλκού. Κατά την αποχώρηση προκλήθηκαν φθορές σε περιφράξεις και στη συνέχεια τα οχήματα εγκαταλείφθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης.

Αξία αφαιρεθέντων υλικών: 18.500€

18.500€ Προκληθείσες φθορές: 9.500€

9.500€ Συλληφθέντες: ένας ανήλικος και ένας 18χρονος (προσαγωγές/συλλήψεις στις 10/7/2026)

ένας ανήλικος και ένας 18χρονος (προσαγωγές/συλλήψεις στις 10/7/2026) Ταυτοποιηθέντες επιπλέον: ένας ανήλικος και τρεις ενήλικες 19, 20 και 38 ετών

Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη σχηματιζόμενη δικογραφία είναι: σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία κατά των γονέων των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

«Η ομάδα δρούσε οργανωμένα, στοχεύοντας επιχειρήσεις που αποθήκευαν καλώδια χαλκού και χρησιμοποιούσε εταιρικά οχήματα για τη μεταφορά των κλοπιμαίων»

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι για την κλοπή της 19ης Ιουνίου χρησιμοποιήθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το οποίο κατασχέθηκε. Στις ενέργειες της έρευνας συνέδραμαν η Ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης και η Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος, συμβάλλοντας στην ταυτοποίηση και την σύλληψη των εμπλεκομένων.

Σε τοπικό επίπεδο η υπόθεση ανάγει ζήτημα ασφάλειας και προστασίας επιχειρησιακού υλικού: οι επιχειρήσεις που αποθηκεύουν καλώδια και μέταλλα εκτίθενται σε επαναλαμβανόμενους κινδύνους, ενώ οι ζημιές στις περιφράξεις και η απώλεια υλικού επιβαρύνουν οικονομικά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής.

Η μελλοντική πορεία της υπόθεσης θα καθοριστεί από την περαιτέρω δικογραφία και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, ενώ οι τοπικές αρχές καλούνται να ενισχύσουν μέτρα φύλαξης και καταγραφής αποθεμάτων για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.