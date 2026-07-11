Αστάθεια και τοπικές βροχές στην Πελοπόννησο — προσοχή σε μεσημεριανές καταιγίδες

Η ΕΜΥ προβλέπει μεταβλητό καιρό με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Πελοπόννησο την Παρασκευή. Άνεμοι μέτριοι, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.

Επιδείνωση του καιρού με τοπικά φαινόμενα στην Ανατολική Πελοπόννησο

Αστάθεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας την Παρασκευή, με κύριο χαρακτηριστικό τις τοπικές βροχές και κατά τόπους όμβρους. Για την περιοχή της Πελοποννήσου, και ειδικότερα για την ανατολική Πελοπόννησο, η ΕΜΥ προβλέπει πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, φαινόμενα που μπορεί να επηρεάσουν και την Αργολίδα.

Συνοπτικά, οι βασικές παράμετροι του καιρού που αναφέρει το δελτίο είναι:

Τοπικές βροχές νωρίς το πρωί σε τμήματα της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας με βελτίωση γρήγορα.

νωρίς το πρωί σε τμήματα της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας με βελτίωση γρήγορα. Ανάπτυξη πρόσκαιρων νεφώσεων στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με πιθανότητα όμβρων ή βροχών .

. Στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται κατά τόπους βροχές και ενδεχόμενα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι γενικά μέτριοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ — στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Για τους κατοίκους της Αργολίδας η ημερήσια εικόνα θα είναι κατά κανόνα αίθριος με πρόσκαιρες μεταβολές: τις πρωινές ώρες αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές ή όμβροι είναι πιο πιθανές στο διάστημα από το μεσημέρι και έπειτα. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να επηρεάσουν υπαίθριες εργασίες, αγροτικές δραστηριότητες και σύντομες μετακινήσεις εντός και εκτός των παραθαλάσσιων περιοχών.

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι αναφερόμενες θερμοκρασιακές τιμές και οι κυριότερες περιοχές που περιλαμβάνονται στο δελτίο:

Περιοχή Κύριο χαρακτηριστικό Θερμοκρασία (°C) Κεντρικά / Βόρεια (π.χ. Μακεδονία) Γενικά αίθριος, τοπικές νεφώσεις 32–35 (τοπικά έως 35) Δυτικές και Ηπειρωτικές περιοχές Αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικοί όμβροι στα ορεινά 21–34 Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος Λίγες βροχές νωρίς και πιθανές απογευματινές βροχές/καταιγίδες 21–34

Σε ό,τι αφορά τους βοριάδες, το δελτίο επισημαίνει εντάσεις κυρίως 3 με 5 μποφόρ· αυτό σημαίνει ότι οι θαλάσσιες συγκοινωνίες δεν αναμένονται να παρουσιάσουν σοβαρές διακοπές, ωστόσο στις ακτές και στα ανοιχτά τμήματα του Αιγαίου μπορεί να υπάρξουν τοπικά εντονότεροι άνεμοι.

Συμβουλές για τους δημότες της Αργολίδας:

Ελέγχετε την τοπική πρόγνωση πριν από εξωτερικές δραστηριότητες το μεσημέρι και απόγευμα.

Σε περίπτωση ξαφνικής καταιγίδας να αποφεύγονται οι μετακινήσεις σε δρόμους με πιθανή συσσώρευση νερού.

Οι αγρότες να λάβουν υπόψη πιθανές τοπικές βροχές για εργασίες σε θερμοκηπιακούς ή ευαίσθητους ανοιχτούς χώρους.

Το δελτίο καιρού της ΕΜΥ αποτελεί την κύρια πηγή για τις προβλέψεις αυτές. Για ανανεωμένα δεδομένα και τυχόν αλλαγές στη διάρκεια της ημέρας συνιστάται η παρακολούθηση των επίσημων ενημερώσεων.