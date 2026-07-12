Διαδοχικές σεισμικές δονήσεις στο Προκόπι Ευβοίας που έγιναν αισθητές μέχρι την Αττική

Σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής με κύρια δόνηση 3,4 Ρίχτερ κοντά στο Προκόπι Ευβοίας, αισθητή σε τμήματα της Αττικής. Καταγράφηκαν τουλάχιστον πέντε μετασεισμικές δονήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σεισμική διέγερση κοντά στο Προκόπι και αναφορές από την Αττική

Σήμερα το πρωί σημειώθηκαν στην περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας μια σειρά σεισμικών δονήσεων που έγιναν αισθητές και σε περιοχές της Αττικής. Η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη δόνηση ήταν μεγέθους 3,4 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 10:11, ενώ πέντε λεπτά αργότερα καταγράφηκε δεύτερος σεισμός μεγέθους 3,3 Ρίχτερ. Μεταξύ των δύο έγινε καταγραφή επιπλέον τριών ασθενέστερων δονήσεων.

Τα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο καταγράφουν επίσης και τα εστιακά βάθη των δύο ισχυρότερων δονήσεων, που κυμαίνονται στα 12,9 και 15,3 χιλιόμετρα. Η εγγύτητα του επίκεντρου στη χερσαία ζώνη και το σχετικά μικρό έως μέτριο μέγεθος εξηγούν γιατί οι δονήσεις έγιναν αντιληπτές σε μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής.

Ώρα Μέγεθος (R) Εστιακό βάθος (km) Τοποθεσία 10:11 3,4 12,9 9 χλμ Δ-ΝΔ του Προκοπίου 10:16 3,3 15,3 9 χλμ Δ-ΝΔ του Προκοπίου --- 2,7 / 2,3 / 2,2 -- περιοχή γύρω από το Προκόπι

Οι τοπικές αρχές και οι σεισμολόγοι δεν έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής ζημιές ή τραυματισμούς. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας και σε τμήματα της Αττικής ανέφεραν ότι αντιλήφθηκαν τις δονήσεις, κυρίως ως σύντομες και χαμηλής έντασης κλονίσεις.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της περιοχής

Η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται σε επίπεδα χαμηλής έως μέτριας έντασης , που συνήθως δεν προκαλούν ζημιές σε σύγχρονα κτίρια.

, που συνήθως δεν προκαλούν ζημιές σε σύγχρονα κτίρια. Σε παλαιότερα ή επιβαρυμένα κτίρια συνιστάται επαγρύπνηση· σε περίπτωση ανησυχίας, οι πολίτες μπορεί να ελέγξουν τυχόν ρωγμές σε τοιχοποιίες.

Οι κάτοικοι μπορούν να ακολουθούν τα βασικά μέτρα αυτοπροστασίας σε σεισμό: προστασία κάτω από γερό έπιπλο, απομάκρυνση από παράθυρα και βαριά αντικείμενα, και έλεγχος για τραυματισμούς ή ζημιές μετά τη δόνηση.

Η γειτονική Αττική ένιωσε τις δονήσεις λόγω της απόστασης και του επιφανειακού χαρακτήρα των σεισμών. Για τους πολίτες που κινούνται μεταξύ των δύο περιοχών η ενημέρωση και η ψυχραιμία είναι κρίσιμες, ενώ οι τοπικές υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη.

Για τους επαγγελματίες και τις τοπικές υποδομές: αν και οι δονήσεις ήταν μικρού μεγέθους, επιχειρήσεις με κρίσιμες εγκαταστάσεις (π.χ. συστήματα ύδρευσης, μικρές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες) μπορούν να κάνουν έναν γρήγορο οπτικό έλεγχο εξοπλισμού και σωληνώσεων.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο παρακολουθεί τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή και θα εκδώσει ανανεωμένα στοιχεία αν προκύψουν νέες δονήσεις ή περισσότερα δεδομένα.