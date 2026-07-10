Δήμος Θεσσαλονίκης: 40 διαμερίσματα σε ευάλωτες ομάδες μέσω κοινωνικής κατοικίας

Ξεκίνησε η παράδοση 40 ανακαινισμένων κατοικιών σε ευάλωτους ωφελούμενους, με χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης· προβλέπεται επέκταση με πρόσθετα προγράμματα της Περιφέρειας.

Πρώτο βήμα για κοινωνική στέγαση στη Θεσσαλονίκη

Στην παραχώρηση 40 διαμερισμάτων σε ευάλωτες ομάδες προχωράει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής κατοικίας που υλοποιεί η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή. Η πρωτοβουλία βασίζεται σε χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, όπως αναφέρεται, το πρόγραμμα προβλέπει να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει ακόμη 60 κατοικίες στο επόμενο στάδιο.

Τα 40 ακίνητα προέρχονται από τον δημόσιο τομέα και ανακαινίστηκαν με μέσο κόστος 22.000 ευρώ ανά ακίνητο. Το μέσο εμβαδό των κατοικιών είναι περίπου 60 τ.μ. και η μισθωτική αξία ορίστηκε στα 3,6 ευρώ/τ.μ., με αποτέλεσμα το μέσο μηνιαίο ενοίκιο να διαμορφώνεται σε περίπου 225 ευρώ.

Χρηματοδότηση : 1,1 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

: 1,1 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ανακαινίσεις : 40 ακίνητα με κόστος 22.000€/ακίνητο.

: 40 ακίνητα με κόστος 22.000€/ακίνητο. Παραχωρήσεις: 23 μισθωτήρια έχουν ήδη υπογραφεί, ενώ άλλα 9 βρίσκονται σε διαδικασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στα μέχρι τώρα παραδοθέντα διαμερίσματα διαμένουν 34 ωφελούμενοι. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδότηση 1,2 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τη συνέχιση της λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής Στέγασης και την ενίσχυσή του, με στόχο τη διαχείριση των 40 ακινήτων για συνολικά 100 ωφελούμενους και την αναζήτηση ακόμη 60 κατοικιών.

«Για μας η υπόθεση της στέγασης και της προσιτής κατοικίας ήταν από την πρώτη στιγμή ένα πεδίο ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος»

Σε επίπεδο σχεδιασμού, οι αρμόδιοι αξιολογούν και τους όρους πρόσκλησης για την απόκτηση πρόσθετης χρηματοδότησης 5 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με στόχο την προετοιμασία και διάθεση άλλων 60 προσιτών κατοικιών. Η πρόταση εστιάζει στην ταχεία ένταξη διαθέσιμων δημοσίων ακινήτων σε προγράμματα κοινωνικής στέγασης, στην εξασφάλιση χαμηλού κόστους μίσθωσης και στη βιώσιμη λειτουργία των μονάδων μέσα από τη συνεργασία δήμου και περιφέρειας.

Για τους κατοίκους της μητροπολιτικής περιοχής, το πρόγραμμα σηματοδοτεί μείωση της αβεβαιότητας για τα ευάλωτα νοικοκυριά και παρέμβαση στην αγορά ενοικίασης με ρυθμισμένα κόστη. Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία θα είναι η ταχύτητα εξεύρεσης και ανακαίνισης ακινήτων, ο διαφανής τρόπος επιλογής ωφελούμενων και η σταθερή χρηματοδότηση για τη διαχείριση των κατοικιών.

Παράμετρος Αριθμός / Ποσό Ανακαινισθέντα ακίνητα 40 Κόστος ανά ακίνητο 22.000 € Χρηματοδότηση (Ταμείο Ανάκαμψης) 1,1 εκατ. € Επιπλέον χρηματοδότηση (ΠΚΜ - ΕΚΤ) 1,2 εκατ. € Στόχος για επόμενη φάση +60 κατοικίες (στόχευση 170 ωφελούμενοι συνολικά)

Η επιτυχία της πρωτοβουλίας θα κριθεί και από τη συνέχιση της συνεργασίας Δήμου, Περιφέρειας και εθνικών φορέων, καθώς και από την επάρκεια των πόρων για τη συντήρηση και διαχείριση των κατοικιών. Για τους ενδιαφερόμενους ωφελούμενους και τους φορείς κοινωνικής υποστήριξης, το Γραφείο Κοινωνικής Στέγασης αναμένεται να παραμείνει το σημείο αναφοράς για πληροφορίες και αιτήσεις.