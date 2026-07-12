Δημόσιος διάλογος για την Τεχνητή Νοημοσύνη: η εμπιστοσύνη στο κέντρο της συζήτησης

Ο διάλογος για την Τεχνητή Νοημοσύνη που διεξάγεται στο εθνικό πλαίσιο και στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή θέτει ως προτεραιότητα την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των εφαρμογών της. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι πολίτες των Τρικάλων καλούνται να παρακολουθήσουν τις επιπτώσεις σε υπηρεσίες, υγεία και εργασία.

Η ΤΝ και οι ανησυχίες για αξιοπιστία και διαφάνεια

Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει εισβάλει σε καθημερινές λειτουργίες, από μεταφράσεις και αναζητήσεις έως chatbots και οργάνωση ταξιδιών. Στην Ελλάδα η συζήτηση πλέον μεταφέρεται σε επίπεδο νομοθεσίας, καθώς ο ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) θέτει πλαίσιο αρχών και ο κανονισμός αυτός πρέπει να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο μέσω αντίστοιχου ρυθμιστικού πλαισίου.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, Δ. Παπαστεργίου, επισημαίνει πως η κεντρική παράμετρος στη συζήτηση είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών, φορέων και τεχνολογικών εφαρμογών. Η αναγνώριση των πλεονεκτημάτων —όπως υποστήριξη ιατρικών διαγνώσεων ή βελτίωση δημόσιων υπηρεσιών— συνοδεύεται από ανησυχίες για παρεμβάσεις σε κρίσιμες αποφάσεις και πιθανές διακρίσεις.

"Η συζήτηση για την ΤΝ αφορά πρωτίστως την εμπιστοσύνη"

Στο επίκεντρο του ρυθμιστικού πλαισίου βρίσκεται η αρχή της διαφοροποίησης κινδύνου: το νομοθετικό πλαίσιο δεν αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο εφαρμογές χαμηλού ρίσκου (π.χ. μια απλή υπηρεσία ερωταπαντήσεων) και εφαρμογές υψηλού ρίσκου που μπορούν να επηρεάσουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες, την εργασία, την υγεία ή στοιχεία δικαιοσύνης.

Τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους των Τρικάλων

Υγεία: Εφαρμογές ΤΝ που στηρίζουν διαγνώσεις μπορούν να βελτιώσουν την πρώιμη ανίχνευση ασθενειών, αλλά απαιτούν διαφάνεια ως προς τους αλγόριθμους και τους ελέγχους ποιότητας.

Εφαρμογές ΤΝ που στηρίζουν διαγνώσεις μπορούν να βελτιώσουν την πρώιμη ανίχνευση ασθενειών, αλλά απαιτούν διαφάνεια ως προς τους αλγόριθμους και τους ελέγχους ποιότητας. Δημόσιες υπηρεσίες: Συστήματα που αυτοματοποιούν διαδικασίες εξυπηρέτησης πρέπει να λειτουργούν με κανόνες που προστατεύουν τους πολίτες από λανθασμένες ή προκατειλημμένες αποφάσεις.

Συστήματα που αυτοματοποιούν διαδικασίες εξυπηρέτησης πρέπει να λειτουργούν με κανόνες που προστατεύουν τους πολίτες από λανθασμένες ή προκατειλημμένες αποφάσεις. Απασχόληση και επιχειρήσεις: Οι τοπικές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν ΤΝ για βελτίωση παραγωγής και πωλήσεων, αλλά χρειάζεται προσοχή στην αξιολόγηση υποψηφίων και στην αποφυγή διακρίσεων.

Η εφαρμογή του AI Act στην Ελλάδα θα κλιμακώσει απαιτήσεις ανάλογα με τον κίνδυνο που συνεπάγεται μια εφαρμογή και θα θέσει όρια όπου οι αποφάσεις του συστήματος επηρεάζουν θεμελιώδη δικαιώματα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι υπηρεσίες ευαίσθητου χαρακτήρα θα υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους και διαφάνεια.

Επόμενα βήματα και τοπική επαγρύπνηση

Η συζήτηση για το εθνικό πλαίσιο βρίσκεται σε εξέλιξη στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Για τους πολίτες των Τρικάλων η παρακολούθηση της προσαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού στη χώρα είναι κρίσιμη: οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε κεντρικό επίπεδο θα καθορίσουν πώς και με ποιους όρους θα εισαχθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα τεχνολογίες που λαμβάνουν αποφάσεις.

Συμπερασματικά, η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια αναδεικνύονται ως βασικές προϋποθέσεις για την αποδοχή και την ασφαλή χρήση της ΤΝ. Τοπικές αρχές, φορείς υγείας και επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώσουν και να προστατεύσουν τους πολίτες ώστε τα οφέλη να συνοδευτούν από εγγυήσεις ασφάλειας και δικαιοσύνης.