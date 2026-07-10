Δωρεάν θερινές προβολές στο Περιστέρι: «Το Σινεμά Πάει Πλατεία» ξεκινά στις 13 Ιουλίου

Ο Δήμος Περιστερίου ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Το Σινεμά Πάει Πλατεία» με δωρεάν προβολές σε πλατείες και πάρκα της πόλης από 13/7 έως 5/8, καθημερινά στις 21:00, με οικογενειακές ταινίες κινουμένων σχεδίων.

Ξεκινά το τοπικό πρόγραμμα υπαίθριου κινηματογράφου

Ο Δήμος Περιστερίου ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος «Το Σινεμά Πάει Πλατεία», το οποίο προσφέρει δωρεάν προβολές ταινιών σε κεντρικές πλατείες και πάρκα της πόλης. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στις 21:00 από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου μέχρι και τις 5 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα στοχεύει στην προσέλκυση οικογενειών και στην ενίσχυση των κοινών, ανοιχτών χώρων του Περιστερίου ως τόπων πολιτιστικής και κοινωνικής συνάντησης. Η επιλογή του δημοτικού φορέα είναι να προβάλλονται κυρίως ταινίες κινουμένων σχεδίων κατάλληλες για μικρούς και μεγάλους.

Τοποθεσίες προβολών : Πάρκο Τσαλαβούτα, Πλατεία Λόφου Αξιωματικών, Πλατεία Αγίου Γεωργίου.

: Πάρκο Τσαλαβούτα, Πλατεία Λόφου Αξιωματικών, Πλατεία Αγίου Γεωργίου. Ώρα : 21:00 καθημερινά.

: 21:00 καθημερινά. Διάρκεια: 13/7 έως 5/8/2026.

«Είναι μια ευκαιρία για τις οικογένειες να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί, απολαμβάνοντας ταινίες σε εξωτερικούς χώρους», δήλωσε ο δήμαρχος Ανδρέας Π. Παχατουρίδης.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται τίτλοι κινουμένων σχεδίων που ανακοινώθηκαν ως χαρακτηριστικοί της διοργάνωσης, όπως «Μάβκα: Το Ξωτικό του Δάσους», «Η Μικρή Πυροσβέστης» και «Σόνικ: Η Ταινία». Η δημοτική πρωτοβουλία τονίζει ότι οι προβολές είναι δωρεάν και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, με έμφαση στην οικογενειακή ψυχαγωγία.

Ημερομηνίες Ώρα Τοποθεσίες 13/7 - 5/8/2026 21:00 Πάρκο Τσαλαβούτα, Πλ. Λόφου Αξιωματικών, Πλ. Αγ. Γεωργίου

Για κατοίκους του Περιστερίου, η πρωτοβουλία σηματοδοτεί μια πρόσθετη επιλογή δωρεάν διασκέδασης εντός πόλης κατά τη θερινή περίοδο, χωρίς ανάγκη μετακίνησης σε εμπορικά κέντρα ή κινηματογράφους εκτός δήμου. Η προβολή δημοτικών εκδηλώσεων σε ανοιχτούς χώρους μπορεί επίσης να συμβάλει στην τόνωση των γειτονιών γύρω από τις πλατείες, ειδικά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, και να δημιουργήσει ευκαιρίες μικρής κλίμακας επαγγελματικής δραστηριότητας για τοπικά καταστήματα εστίασης.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να ενημερωθούν από τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου για τυχόν συμπληρωματικές λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα προβολών και την τυπολογία των ταινιών κάθε βράδυ.