Μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Αθηνών: προβλήματα στις μετακινήσεις από και προς Χαϊδάρι

Αυξημένη κίνηση το πρωί της Τετάρτης στη Λεωφόρο Αθηνών με καθυστερήσεις από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τα Διυλιστήρια. Παράλληλα προβλήματα και στον Κηφισό και την Αττική Οδό.

Έντονη επιβάρυνση στη Λεωφόρο Αθηνών με άμεσο αντίκτυπο στο Χαϊδάρι

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου η κυκλοφορία στην περιοχή του Χαϊδαρίου παρουσιάζει σημαντική επιβάρυνση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Τροχαίας και της Αττικής Οδού, το βαρύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο τμήμα από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τα Διυλιστήρια, όπου τα οχήματα κινούνται πολύ αργά.

Η κατάσταση συνεχίζει να επιβαρύνεται και στον Κηφισό, με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο στα δύο ρεύματα, αλλά και σε κεντρικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Για όσους κινούνται καθημερινά προς το κέντρο ή προς τις εξόδους της πόλης, οι καθυστερήσεις είναι αισθητές από το πρωινό ωράριο.

Θέση προβλήματος: Λεωφόρος Αθηνών, ρεύμα εξόδου, Χαϊδάρι–Διυλιστήρια.

Λεωφόρος Αθηνών, ρεύμα εξόδου, Χαϊδάρι–Διυλιστήρια. Επιπτώσεις: Μεγάλη αναμονή για τους οδηγούς, χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις στις διαδρομές προς το κέντρο και τα δυτικά προάστια.

Μεγάλη αναμονή για τους οδηγούς, χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις στις διαδρομές προς το κέντρο και τα δυτικά προάστια. Συνοδές αιτίες: αυξημένη κίνηση σε Κηφισό και Αττική Οδό, πρωινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά.

Η εταιρεία της Αττικής Οδού δημοσιοποίησε εκτιμήσεις για τις καθυστερήσεις σε συγκεκριμένα ρεύματα και εξόδους, οι οποίες αφορούν και οδηγούς που επιλέγουν την Αττική Οδό για τη σύνδεση με το αεροδρόμιο ή την έξοδο προς Ελευσίνα.

"Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως την Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα: Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία." — Attiki Odos Traffic

Τοποθεσία / Ρεύμα Αναφερόμενη καθυστέρηση Εξοδος για Λαμία (προς Αεροδρόμιο) 5-10' Μεταμόρφωση → Κηφισίας (προς Αεροδρόμιο) 5-10' Έξοδος για Λαμία (προς Ελευσίνα) 10-15'

Για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους του Χαϊδαρίου η πρωινή συμφόρηση σημαίνει μεγαλύτερους χρόνους μετακίνησης προς το κέντρο και τις βιομηχανικές ζώνες στη δυτική Αττική. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν τη Λεωφόρο Αθηνών συνιστάται, όπου είναι εφικτό, να προγραμματίσουν επιπλέον χρόνο για τις διαδρομές τους ή να επιλέξουν εναλλακτικές οδούς.

Η Τροχαία παρακολουθεί την κατάσταση και εκδίδει διαρκείς ενημερώσεις για τα σημεία με την μεγαλύτερη κυκλοφοριακή πίεση. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τις οδηγίες της και να οπλιστούν με υπομονή λόγω των περιορισμένων ταχυτήτων κυκλοφορίας στα κρίσιμα τμήματα.

Η εικόνα αυτή ενδέχεται να μεταβληθεί μέσα στην ημέρα. Για άμεσες ενημερώσεις οι πολίτες μπορούν να συμβουλεύονται τα επίσημα δελτία κυκλοφορίας της Τροχαίας και τα κανάλια ενημέρωσης της Αττικής Οδού.