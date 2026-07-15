Πετρούπολη: Κολύμπι αλληλεγγύης για την ενίσχυση 130 οικογενειών

Δράση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Ο Δήμος Πετρούπολης οργανώνει σήμερα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο «Ολυμπιονίκης Απόστολος Χρήστου» μια πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης, που συνδυάζει την αθλητική δραστηριότητα με τη συγκέντρωση τροφίμων. Η εκδήλωση, υπό τον τίτλο «Κολυμπάμε για καλό σκοπό», πραγματοποιείται στο πλαίσιο της «Αθλητικής Άνοιξης» 2026 και απευθύνεται σε εγγεγραμμένους χρήστες του κολυμβητηρίου και σε μέλη των τοπικών κολυμβητικών συλλόγων.
Η πρωτοβουλία διαρκεί από τις 08:00 έως τις 22:00 και ζητά από τους συμμετέχοντες να φέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία θα διατεθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Η κοινωνική δομή υποστηρίζει 130 οικογένειες κατοίκων της Πετρούπολης που έχουν πιστοποιηθεί ως άπορες.
«Κολυμπάμε για καλό σκοπό»
Η πρωτοβουλία προσφέρει έναν άμεσο τρόπο συμμετοχής για τους κατοίκους: μαζί με την αθλητική άσκηση, η προσφορά τροφίμων συνεισφέρει στην καθημερινή υποστήριξη συνανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη. Η δράση απευθύνει κάλεσμα προς όσους μπορούν να βοηθήσουν να δώσουν τρόφιμα, ενισχύοντας την τοπική δομή που διαχειρίζεται τη διανομή.
- Πότε: Τετάρτη 15 Ιουλίου, 08:00-22:00
- Πού: Δημοτικό Κολυμβητήριο Πετρούπολης «Ολυμπιονίκης Απόστολος Χρήστου»
- Στόχος: Συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας για 130 οικογένειες
Για την τοπική κοινωνία, τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν πολλαπλό όφελος: παρέχουν άμεση υλική ενίσχυση σε στεγαστικές μονάδες με οικονομική ανάγκη και ενισχύουν το αίσθημα κοινότητας μεταξύ των κατοίκων και των αθλητικών φορέων της πόλης. Η συμμετοχή των κολυμβητών και των συλλόγων μετατρέπει μια ημέρα άθλησης σε ουσιαστική κοινωνική παρέμβαση.
|Στοιχείο
|Πληροφορία
|Ημερομηνία
|15/07/2026
|Ώρες
|08:00 - 22:00
|Τοποθεσία
|Δημοτικό Κολυμβητήριο «Ολυμπιονίκης Απόστολος Χρήστου»
|Πρόσωπα που ωφελούνται
|130 οικογένειες (Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πετρούπολης)
Ο Δήμος καλεί τους δημότες να συμμετάσχουν και να διαδώσουν την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η στήριξη μέσω μικρών πράξεων —όπως η προσφορά ενός κουτιού τροφίμου— έχει άμεση επίδραση στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Η επιτυχία της δράσης θα κριθεί από την τοπική συμμετοχή, που μπορεί να πολλαπλασιάσει τους πόρους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και να εξασφαλίσει σταθερότερη βοήθεια για τις οικογένειες που το χρειάζονται.