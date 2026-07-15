Πετρούπολη: Κολύμπι αλληλεγγύης για την ενίσχυση 130 οικογενειών

Η πρωτοβουλία «Κολυμπάμε για καλό σκοπό» καλεί τους δημότες να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, σε δράση που στηρίζει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πετρούπολης.

Δράση στο Δημοτικό Κολυμβητήριο για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Ο Δήμος Πετρούπολης οργανώνει σήμερα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο «Ολυμπιονίκης Απόστολος Χρήστου» μια πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης, που συνδυάζει την αθλητική δραστηριότητα με τη συγκέντρωση τροφίμων. Η εκδήλωση, υπό τον τίτλο «Κολυμπάμε για καλό σκοπό», πραγματοποιείται στο πλαίσιο της «Αθλητικής Άνοιξης» 2026 και απευθύνεται σε εγγεγραμμένους χρήστες του κολυμβητηρίου και σε μέλη των τοπικών κολυμβητικών συλλόγων.

Η πρωτοβουλία διαρκεί από τις 08:00 έως τις 22:00 και ζητά από τους συμμετέχοντες να φέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία θα διατεθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Η κοινωνική δομή υποστηρίζει 130 οικογένειες κατοίκων της Πετρούπολης που έχουν πιστοποιηθεί ως άπορες.

«Κολυμπάμε για καλό σκοπό»

Η πρωτοβουλία προσφέρει έναν άμεσο τρόπο συμμετοχής για τους κατοίκους: μαζί με την αθλητική άσκηση, η προσφορά τροφίμων συνεισφέρει στην καθημερινή υποστήριξη συνανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη. Η δράση απευθύνει κάλεσμα προς όσους μπορούν να βοηθήσουν να δώσουν τρόφιμα, ενισχύοντας την τοπική δομή που διαχειρίζεται τη διανομή.

Πότε: Τετάρτη 15 Ιουλίου, 08:00-22:00

Τετάρτη 15 Ιουλίου, 08:00-22:00 Πού: Δημοτικό Κολυμβητήριο Πετρούπολης «Ολυμπιονίκης Απόστολος Χρήστου»

Δημοτικό Κολυμβητήριο Πετρούπολης «Ολυμπιονίκης Απόστολος Χρήστου» Στόχος: Συγκέντρωση τροφίμων μακράς διάρκειας για 130 οικογένειες

Για την τοπική κοινωνία, τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν πολλαπλό όφελος: παρέχουν άμεση υλική ενίσχυση σε στεγαστικές μονάδες με οικονομική ανάγκη και ενισχύουν το αίσθημα κοινότητας μεταξύ των κατοίκων και των αθλητικών φορέων της πόλης. Η συμμετοχή των κολυμβητών και των συλλόγων μετατρέπει μια ημέρα άθλησης σε ουσιαστική κοινωνική παρέμβαση.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 15/07/2026 Ώρες 08:00 - 22:00 Τοποθεσία Δημοτικό Κολυμβητήριο «Ολυμπιονίκης Απόστολος Χρήστου» Πρόσωπα που ωφελούνται 130 οικογένειες (Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πετρούπολης)

Ο Δήμος καλεί τους δημότες να συμμετάσχουν και να διαδώσουν την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η στήριξη μέσω μικρών πράξεων —όπως η προσφορά ενός κουτιού τροφίμου— έχει άμεση επίδραση στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Η επιτυχία της δράσης θα κριθεί από την τοπική συμμετοχή, που μπορεί να πολλαπλασιάσει τους πόρους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και να εξασφαλίσει σταθερότερη βοήθεια για τις οικογένειες που το χρειάζονται.