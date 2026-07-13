Νέο Προεδρείο και σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής στο Αιγάλεω: τι αλλάζει στη διοίκηση

Πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής. Παρουσιάζονται οι ονομαστικές αναθέσεις και οι άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δήμου Αιγάλεω.

Σχηματισμός Προεδρείου και Διοικητική κατανομή

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 συγκροτήθηκε, σε ειδική συνεδρίαση, το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω για τη δεύτερη θητεία της περιόδου 2024-2028. Η διαδικασία περιελάμβανε την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα, καθώς και την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Το Προεδρείο αναδιαμορφώθηκε με τις εξής αναθέσεις: Πρόεδρος: Γεώργιος Κοσμίδης, Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Ευαγγελάτος, Γραμματέας: Χρήστος Αρβανίτης. Παράλληλα ορίστηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής από την παράταξη του Δημάρχου και τις παρατάξεις της μείωσης.

Εκπροσώπηση της δημοτικής αρχής και διακυβέρνηση: καθορισμός αρμοδιοτήτων μέσω της Επιτροπής.

Σταθερότητα και λειτουργικότητα των συλλογικών οργάνων για την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύνθεση που αντανακλά την ισορροπία πλειοψηφίας-μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ονομαστική κατάταξη μελών

Η σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής περιλαμβάνει τα εξής ονόματα, όπως ανακοινώθηκαν επίσημα:

Θέση Ονόματα Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Κοσμίδης Αντιπρόεδρος Σπυρίδων Ευαγγελάτος Γραμματέας Χρήστος Αρβανίτης Τακτικά μέλη (παράταξη Δημάρχου) Θωμαΐς Γεωργούλη, Χαρίλαος Ξεζωνάκης, Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, Μαρία Δρόσου, Θεοφάνης Κοντοχρήστος Αναπληρωματικά μέλη (παράταξη Δημάρχου) Ιωάννης Περράκης, Δημήτριος Μπογράκος, Σταμάτιος Σέρβος, Ζωή Ψωμιάδη, Χρήστος Μακαρατζής Τακτικά μέλη (παρατάξεις μειοψηφίας) Δημήτριος Μπίρμπας, Ιωάννης Γκίκας, Νικόλαος Καραγιάννης Αναπληρωματικά μέλη (παρατάξεις μειοψηφίας) Στυλιανός Βασιλειάδης, Παναγιώτα Μερκουράκη – Νικολούδη, Νικόλαος Ιωάννου

Διοικητικές επιπτώσεις για το Αιγάλεω

Η επιλογή του Προεδρείου και των μελών της Επιτροπής επηρεάζει άμεσα τον ρυθμό και τον τρόπο λήψης αποφάσεων για τοπικά έργα, την καθημερινή λειτουργία υπηρεσιών και τις διαδικασίες ελέγχου της δημοτικής διοίκησης. Η Επιτροπή θα έχει ρόλο σε θέματα τεχνικών έργων, προμηθειών και θεμάτων πολιτικής προστασίας — ζητήματα που ενδιαφέρουν καθημερινά τους κατοίκους του Αιγάλεω.

«Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες της πόλης μας»,

Με απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω Λάμπρου Σκλαβούνου, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τόλης. Η τοποθέτηση αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση της δημοτικής αρχής να διασφαλίσει συνέχεια στην προώθηση προγραμματισμένων παρεμβάσεων.

Η νέα σύνθεση θα κληθεί το επόμενο διάστημα να διαχειριστεί τρέχοντα ζητήματα, όπως εργασίες συντήρησης υποδομών, προτάσεις για χρηματοδοτήσεις και παρεμβάσεις δημόσιας τάξης στην πόλη. Για τους κατοίκους του Αιγάλεω, η σημασία έγκειται στην αποτελεσματική λειτουργία των φορέων που λαμβάνουν αποφάσεις για την καθημερινότητα: καθαριότητα, κυκλοφορία, κοινόχρηστοι χώροι και τοπική ανάπτυξη.

Η δημοτική διοίκηση καλείται πλέον να διατηρήσει συνεργατικό κλίμα μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας ώστε οι αποφάσεις να γίνονται με διαφάνεια και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον του Αιγάλεω.