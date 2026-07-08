Προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος στα Παιδικά Σταθμούς του Αιγάλεω: αποτελέσματα και επόμενα βήματα

Δωρεάν έλεγχοι σε 315 παιδιά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, με συνεργασία «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τοπικές υπηρεσίες. Τι σημαίνουν τα ευρήματα για γονείς και πολιτική πρόληψης.

Δράση προληπτικής υγείας με σημαντικό τοπικό αποτύπωμα

Ο Δήμος Αιγάλεω ολοκλήρωσε επιτυχώς τον δωρεάν προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο στους Παιδικούς Σταθμούς, που πραγματοποιήθηκε από 22 έως 29 Ιουνίου. Η παρέμβαση έγινε σε συνεργασία με τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τις δημοτικές υπηρεσίες που χειρίζονται τα θέματα παιδικής φροντίδας και κοινωνικής προστασίας. Σε αυτό το διάστημα εξετάστηκαν συνολικά 315 παιδιά, αριθμός που δείχνει την εμβέλεια της πρωτοβουλίας στην τοπική κοινότητα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» και είχε ως στόχο όχι μόνο την ανίχνευση προβλημάτων στοματικής υγείας αλλά και την ενημέρωση των γονέων με εξατομικευμένες οδηγίες φροντίδας.

Στελέχωση και συνεργασίες

Στην υλοποίηση συμμετείχαν εθελοντές οδοντίατροι, επισκέπτριες υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών. Η συνδυαστική αυτή παρουσία εξασφάλισε την ορθή οργάνωση των ελέγχων και την άμεση παράδοση ατομικού δελτίου με τα αποτελέσματα σε κάθε γονέα.

Περίοδος διεξαγωγής: 22-29 Ιουνίου

Παιδιά που εξετάστηκαν: 315

Συνεργαζόμενος φορέας: Το Χαμόγελο του Παιδιού

«Η προστασία της υγείας των παιδιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και θεμελιώδη άξονα της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.»

Η δήλωση αυτή του δημάρχου συνοψίζει την κατεύθυνση της δημοτικής αρχής για εστίαση στην πρόληψη και στην ενδυνάμωση της συνεργασίας με οργανώσεις κοινωνικής προσφοράς.

Σημασία για τις οικογένειες του Αιγάλεω

Για τους γονείς, τα αποτελέσματα του ελέγχου έχουν πρακτική αξία: κάθε παιδί έλαβε ατομικό δελτίο με εύρημα και εξατομικευμένες οδηγίες στοματικής υγιεινής. Η άμεση επιστροφή πληροφοριών διευκολύνει τον προγραμματισμό περαιτέρω φροντίδας, όπου απαιτείται, και περιορίζει τον κίνδυνο επιπλοκών που επιβαρύνουν την καθημερινότητα οικογενειών με μικρά παιδιά.

Επιπλέον, η δράση ενισχύει την ενημέρωση για τη σημασία της πρόληψης, γεγονός που μπορεί μεσοπρόθεσμα να μειώσει την ζήτηση για επείγουσες οδοντιατρικές παρεμβάσεις και το σχετικό οικονομικό κόστος για τα νοικοκυριά.

Επόμενα βήματα και προτάσεις

Η δημοτική διοίκηση ευχαρίστησε τους συντελεστές και τόνισε τη συνέχεια των προσπαθειών για πρόληψη. Κρίσιμα σημεία για την τοπική πολιτική υγείας που προκύπτουν από την εμπειρία είναι:

Θέμα Επίδραση Ενημέρωση γονέων Άμεση βελτίωση συνθηκών στοματικής υγείας Προληπτικός έλεγχος Μείωση μακροπρόθεσμων προβλημάτων Συνεργασίες φορέων Αύξηση κάλυψης και ποιότητας υπηρεσιών

Για τους κατοίκους του Αιγάλεω, η πρωτοβουλία λειτουργεί ως παράδειγμα τοπικής παρέμβασης που συνδυάζει δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικούς φορείς προς όφελος της παιδικής υγείας. Η εμπειρία αυτής της δράσης μπορεί να αξιοποιηθεί για την επέκταση αντίστοιχων ελέγχων και σε άλλες δομές της πόλης.