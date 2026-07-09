Περιστέρι: δύσκος όμιλος στο BCL με Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπεργκ

Στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League 2026-27 το Περιστέρι Betsson κληρώθηκε στον D’ όμιλο με τις Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπεργκ. Η κλήρωση έγινε στο Patrick Baumann House of Basketball στο Mies της Ελβετίας — ο πρόεδρος Πάνος Βασιλάρας εκπροσώπησε την ομάδα.

Κλήρωση στο Mies και απαιτητικός όμιλος για το Περιστέρι

Στο «Patrick Baumann House of Basketball» στο Mies της Ελβετίας διεξήχθη την Τετάρτη η κλήρωση των ομίλων του Basketball Champions League για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Το Περιστέρι Betsson θα βρει στον δρόμο του την ισπανική Μούρθια, την ιταλική Βαρέζε και την γερμανική Μπάμπεργκ, στον D' όμιλο.

Την ομάδα εκπροσώπησε στην κλήρωση ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Πάνος Βασιλάρας. Η συγκεκριμένη κλήρωση φέρνει το Περιστέρι σε αντιπαραθέσεις με συλλόγους που τα τελευταία χρόνια κινούνται σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά επίπεδα, γεγονός που αυξάνει την δυσκολία του ομίλου αλλά και το ενδιαφέρον για τα εντός έδρας ματς.

Ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος σχολίασε την κλήρωση, αναγνωρίζοντας την ποιότητα των αντιπάλων και την πρόκληση που δημιουργείται για την ομάδα.

«Σίγουρα είναι μια δύσκολη κλήρωση. Παίζουμε απέναντι σε πολύ καλές ομάδες. Παρ’ ολ’ αυτά, θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι για να είμαστε ανταγωνιστικοί σ’ αυτό τον όμιλο και να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε».

Για τους κατοίκους του Περιστερίου, η παρουσία της ομάδας στο BCL σημαίνει μεταξύ άλλων:

πιθανές εντός έδρας βραδιές υψηλού επιπέδου στο τοπικό γήπεδο,

εξορμήσεις οπαδών σε Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπεργκ,

οικονομική και επικοινωνιακή προβολή για την πόλη από ευρωπαϊκές συναντήσεις.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών του BCL, με την ελληνική ομάδα να καλείται πλέον να διαμορφώσει πλάνο προετοιμασίας, τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης ρόστερ και κατάλληλου προγραμματισμού για τη διαχείριση ταξιδιών και αγωνιστικού φόρτου.

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Ακολουθούν τώρα οι ανακοινώσεις της ΚΑΕ σχετικά με το αγωνιστικό πρόγραμμα, τις ημερομηνίες και την προετοιμασία. Για το φίλαθλο κοινό του Περιστερίου, κάθε ευρωπαϊκή εμφάνιση αποτελεί ευκαιρία για ενίσχυση της τοπικής ταυτότητας και προβολή της ομάδας σε υψηλότερο επίπεδο.