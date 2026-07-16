Διακοπές νερού στο Χαϊδάρι: ποιες περιοχές επηρεάζονται σήμερα

Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε προγραμματισμένες διακοπές νερού για σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, που περιλαμβάνουν δύο χωριστές διακοπές στο Χαϊδάρι με επιπτώσεις και σε γειτονικές περιοχές.

Ενημέρωση για τις προγραμματισμένες διακοπές

Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης σε πολλές γειτονιές της Αττικής. Στη λίστα συμπεριλαμβάνεται και το Χαϊδάρι, όπου καταγράφονται δύο ξεχωριστές περιπτώσεις διακοπής νερού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΥΔΑΠ, οι διακοπές θα είναι προσωρινές και αφορούν συγκεκριμένα σημεία του δικτύου.

Οι δύο περιπτώσεις που αφορούν το Χαϊδάρι έχουν διαφορετική γεωγραφική εμβέλεια. Η πρώτη συνδέεται με διακοπή στη Λεωφόρο Σχιστού και επηρεάζει ευρύτερες περιοχές που περιλαμβάνουν πόλεις του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής, ενώ η δεύτερη αφορά τις οδούς Σπάρτης και Ανθέων, στο εσωτερικό του δήμου.

Ποιοι πρέπει να προετοιμαστούν

Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες στις πλησιέστερες ζώνες πρέπει να λάβουν υπόψη ότι για λίγες ώρες μπορεί να υπάρξουν προβλήματα στην παροχή νερού. Συνιστάται η προετοιμασία για βασικές οικιακές ανάγκες (κατανάλωση, υγιεινή, επαγγελματική χρήση) μέχρις ότου αποκατασταθεί πλήρως η υδροδότηση.

Περιοχή 1: Λεωφόρος Σχιστού — επηρεάζει επίσης Πειραιά, Κερατσίνι, Νίκαια, Κορυδαλλό και Πέραμα.

Λεωφόρος Σχιστού — επηρεάζει επίσης Πειραιά, Κερατσίνι, Νίκαια, Κορυδαλλό και Πέραμα. Περιοχή 2: Οδοί Σπάρτης και Ανθέων — αφορά τμήματα της πόλης του Χαϊδαρίου.

Επειδή η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνει λεπτομερή λίστα με πολλές άλλες περιοχές της Αττικής, οι δημότες που έχουν αμφιβολίες καλούνται να ελέγξουν την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας ή να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για επιβεβαίωση αν η διεύθυνσή τους περιλαμβάνεται στη σημερινή διακοπή.

Τοπικές συνέπειες και προτάσεις

Η διακοπή στη Λεωφόρο Σχιστού έχει μεγαλύτερη εμβέλεια και πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες που εξυπηρετούν περιοχές του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής. Η δεύτερη διακοπή, στις οδούς Σπάρτης και Ανθέων, αφορά κυρίως κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις εντός του δήμου.

Προτεινόμενα μέτρα για κατοίκους και επαγγελματίες:

- Φροντίστε για επαρκή αποθέματα πόσιμου νερού.

- Αποφύγετε την εκκίνηση μηχανημάτων που απαιτούν υδροδότηση μέχρι την πλήρη αποκατάσταση.

- Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή την ΕΥΔΑΠ.

Σημείο Εμβέλεια / Σημειώσεις Λεωφ. Σχιστού Επηρεάζει ευρύτερες περιοχές (Πειραιάς, Κερατσίνι, Νίκαια, Κορυδαλλός, Πέραμα) Σπάρτης & Ανθέων Τοπική διακοπή στο Χαϊδάρι

Η δημοτική αρχή και οι τοπικές υπηρεσίες δεν έχουν εκδώσει προς το παρόν ξεχωριστή οδηγία πέραν της γενικής ενημέρωσης της ΕΥΔΑΠ. Οσοι αντιληφθούν ζητήματα που εμφανίζονται μετά την επανέναρξη της υδροδότησης (π.χ. θολότητα νερού) πρέπει να ενημερώσουν την ΕΥΔΑΠ ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση εφόσον υπάρξουν επιπλέον ανακοινώσεις από την ΕΥΔΑΠ ή από τον Δήμο Χαϊδαρίου.