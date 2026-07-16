Αιγάλεω: Μαθήματα οδικής ασφάλειας στο Summer Camp για μαθητές Ε’ και ΣΤ’

Μαθητές του Summer Camp του Δήμου Αιγάλεω συμμετείχαν στην εκπαιδευτική δράση κυκλοφοριακής αγωγής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία.

Πρακτική εκπαίδευση κυκλοφοριακής αγωγής στο Summer Camp

Στο πλαίσιο του προγράμματος Summer Camp του Δήμου Αιγάλεω, μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν βιωματικά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας. Η δράση οργανώθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.) και εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «West Road Culture», σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία.

Μέσω διαδραστικών ασκήσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά εξοικειώθηκαν με βασικές αρχές για την ασφάλεια στον δρόμο, την τήρηση κανόνων κυκλοφορίας και την υπεύθυνη συμπεριφορά ως πεζοί και μελλοντικοί οδηγοί. Στόχος της παρέμβασης ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών και η διαμόρφωση στάσεων που προάγουν τον σεβασμό και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Συμμετέχοντες: μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Summer Camp.

Εταίροι: Α.Σ.Δ.Α., Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ελληνική Αστυνομία.

Πρόγραμμα: West Road Culture — εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια.

Η δράση επικεντρώθηκε σε πρακτικές δεξιότητες και ενημέρωση ώστε οι μικροί συμμετέχοντες να κατανοήσουν ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί ζήτημα πολιτισμού, σεβασμού και ευθύνης. Με εργαλεία όπως παιχνίδια ρόλων, σήματα οδικής κυκλοφορίας και σενάρια ασφαλούς διέλευσης, οι μαθητές διδάχθηκαν πώς να αποφεύγουν κινδύνους και να αναλαμβάνουν υπεύθυνη στάση στον δημόσιο χώρο.

«Η καλλιέργεια υπεύθυνης στάσης από μικρή ηλικία αποτελεί ουσιαστική επένδυση για μια κοινωνία με μεγαλύτερη ασφάλεια, υπευθυνότητα και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο.»

Τη στήριξη της πρωτοβουλίας επεσήμανε ο Δήμος Αιγάλεω, αναδεικνύοντας τη σημασία τέτοιων προγραμμάτων στο πλαίσιο των τοπικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η συνεργασία με τον Α.Σ.Δ.Α. και τις κρατικές υπηρεσίες έδωσε τη δυνατότητα να υλοποιηθούν δράσεις με έμφαση στην πρακτική εμπειρία και την πρόληψη.

Για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της πόλης, η παρέμβαση σηματοδοτεί μια συνέχιση της τοπικής προσπάθειας για ασφαλέστερους δημόσιους χώρους και καλύτερη ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους στους δρόμους του Αιγάλεω. Η εφαρμογή τέτοιων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών στο θερινό πρόγραμμα του Δήμου αναβαθμίζει το περιεχόμενο του Summer Camp και ενισχύει την καθημερινή ευθύνη της κοινότητας απέναντι στην ασφάλεια των μικρότερων ηλικιών.

Στοιχείο Περιγραφή Ηλικίες Μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης Οργανωτές Α.Σ.Δ.Α., Υπ. Προστασίας του Πολίτη, Ελληνική Αστυνομία Πρόγραμμα West Road Culture

Η τοπική κοινότητα του Αιγάλεω παρακολουθεί τις επόμενες κινήσεις για την ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία και τα δημοτικά προγράμματα, καθώς η εμπέδωση σωστών συνηθειών από μικρή ηλικία θεωρείται κρίσιμη για τη μείωση ατυχημάτων και την προστασία της ζωής στο αστικό περιβάλλον.