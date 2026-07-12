Το Χαϊδάρι προκρίνεται και πανηγυρίζει: νίκη 14-6 που σφράγισε την άνοδο

Το Χαϊδάρι επικράτησε με <strong>14-6</strong> της Νίκης Βόλου, εξασφαλίζοντας μαζί με τον Παναθηναϊκό την άνοδο στη Water Polo League 2. Το αποτέλεσμα καθόρισε την τελική κατάταξη του ομίλου.

Αποτέλεσμα που αλλάζει την τοπική εικόνα στο γυναικείο πόλο

Το γυναικείο τμήμα πόλο του Χαϊδαρίου επικράτησε με 14-6 της Νίκης Βόλου σε αγώνα-τελικό του διημέρου και εξασφάλισε, μαζί με τον Παναθηναϊκό, τον προβιβασμό στη Water Polo League 2. Η νίκη αυτή καθόρισε την τελική κατάταξη του ομίλου και σφράγισε την επιστροφή του αθηναϊκού συλλόγου στο επόμενο επίπεδο της εθνικής διοργάνωσης.

Ο αγώνας κρίθηκε από το ξεκίνημα: το Χαϊδάρι προηγήθηκε νωρίς, σκοράροντας τα πέντε πρώτα γκολ του ματς και παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα. Το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 5-1, όταν η Νίκη Βόλου μείωσε για πρώτη φορά μόλις 130 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του οκταλέπτου. Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στη συνέχεια, με την τοπική ομάδα να ελέγχει το ρυθμό και να αυξάνει τη διαφορά.

Οκτάλεπτο Σκορ (Χαϊδάρι - Νίκη Βόλου) 1ο 5-1 2ο 3-1 3ο 2-1 4ο 4-3 Τελικό 14-6

Στο β' οκτάλεπτο το Χαϊδάρι αύξησε το προβάδισμα σε 7-1 και το ημίχρονο έκλεισε 8-2. Στη συνέχεια η τοπική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο και στο γ' οκτάλεπτο έκανε το 10-3, για να φτάσει σε διψήφια διαφορά (13-3) περίπου έξι λεπτά πριν το τέλος. Η Νίκη Βόλου μείωσε στο φινάλε σε 14-6, ολοκληρώνοντας το διήμερο με μια νίκη και δύο ήττες και καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση του ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παίκτριες του Χαϊδαρίου εκτέλεσαν αποτελεσματικά παιχνίδια στην ομάδα, με ομαδική άμυνα και έλεγχο των αμυντικών αποστάσεων, στοιχεία που αποτέλεσαν τη βάση της επικράτησης. Από την πλευρά της Νίκης Βόλου, το κακό ξεκίνημα του αγώνα αποδείχθηκε καθοριστικό, παρά την προσπάθεια ανάκαμψης στα τελευταία λεπτά.

Σημασία για το Χαϊδάρι : Ο προβιβασμός ανεβάζει το επίπεδο των τοπικών αγώνων και πιθανόν να προσελκύσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το τμήμα.

: Ο προβιβασμός ανεβάζει το επίπεδο των τοπικών αγώνων και πιθανόν να προσελκύσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το τμήμα. Τοπικό ενδιαφέρον : Οι νίκες σε τέτοια ματς ενισχύουν τη θετική εικόνα των υποδομών και της εκπαίδευσης νεαρών αθλητριών στην περιοχή.

: Οι νίκες σε τέτοια ματς ενισχύουν τη θετική εικόνα των υποδομών και της εκπαίδευσης νεαρών αθλητριών στην περιοχή. Επόμενα βήματα: Το Χαϊδάρι θα αντιμετωπίσει πλέον ομάδες σε υψηλότερο επίπεδο, με διαφορετικές απαιτήσεις στην οργάνωση και την προετοιμασία.

«Πλήρωσε το κακό ξεκίνημα και έχασε 14-6»

Το αποτέλεσμα αντανακλά την υπεροχή του Χαϊδαρίου στο συγκεκριμένο αγώνα και σηματοδοτεί μια επιτυχία με άμεσες συνέπειες για το τοπικό αθλητικό περιβάλλον. Η πρόκριση στη Water Polo League 2 δημιουργεί νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για το σύλλογο και για την κοινότητα του Χαϊδαρίου, τόσο στην προβολή όσο και στην ανάπτυξη του γυναικείου αθλητισμού στην περιοχή.