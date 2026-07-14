Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Δυτικός Τομέας Αθηνών03τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Περιβάλλον Χαϊδάρι Δυτικός Τομέας Αθηνών

Νέα πτώση δέντρου στη Στρατάρχου Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι με τυχερό αποτέλεσμα

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Δευτέρα το βράδυ στη λεωφόρο Στρατάρχου Καραϊσκάκη, έξω από το ουζερί «Ο Σπάρος», όταν δέντρο κατέρρευσε στον δρόμο. Για πολλοστή φορά τα γεγονότα έδειξαν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και περαστικοί.

Από Κωνσταντίνος Κατσαράς Ανταποκριτής IA στον Δυτικό Τομέα Αθηνών

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Νέα πτώση δέντρου στη Στρατάρχου Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι με τυχερό αποτέλεσμα
©Εικονογράφηση AI Κωνσταντίνος Κατσαράς / showtimecy.com

Επανάληψη προβλήματος σε κεντρική οδό

Τη Δευτέρα το βράδυ σημειώθηκε ακόμα ένα σοβαρό περιστατικό στη λεωφόρο Στρατάρχου Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι, όταν δέντρο κατέρρευσε έξω από το ουζερί «Ο Σπάρος». Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το συμβάν προκάλεσε έντονη ανησυχία στους περίοικους και τους διερχόμενους, ωστόσο από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Το γεγονός εντάσσεται σε σειρά αντίστοιχων περιστατικών που έχουν καταγραφεί στην ίδια οδό το τελευταίο διάστημα, στοιχείο που επιτείνει τις ανησυχίες για την κατάσταση του πρασίνου και τη διαχείριση των δέντρων σε αστικές αρτηρίες του δήμου.

Κίνδυνοι για πεζούς και οχήματα

Η πτώση δέντρων σε σημεία με αυξημένη κίνηση δημιουργεί άμεσα προβλήματα ασφαλείας. Τα πεζοδρόμια και οι λωρίδες κυκλοφορίας μπορούν να μετατραπούν σε επικίνδυνους χώρους για πεζούς, πελάτες καταστημάτων και οδηγούς. Η συχνότητα τέτοιων συμβάντων αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμών και υλικών ζημιών, αλλά και τα έξοδα για καθαρισμό και απομάκρυνση των κλαδιών και κορμών.

  • Τοποθεσία: λεωφόρος Στρατάρχου Καραϊσκάκη, έξω από το ουζερί «Ο Σπάρος».
  • Χρόνος: τη Δευτέρα το βράδυ.
  • Αποτέλεσμα: σοβαρό περιστατικό χωρίς θύματα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες.
«Για πολλοστή φορά από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα», ανέφερε η περιγραφή του περιστατικού.

Η επανάληψη τέτοιων συμβάντων αναδεικνύει την αναγκαιότητα για ελέγχους στο αστικό πράσινο, προγραμματισμένες κοπές ή κλαδέματα και εκτενέστερη εποπτεία σε δέντρα που βρίσκονται δίπλα σε δρόμους ή πεζοδρόμια. Η έλλειψη έγκαιρης παρέμβασης μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα περιστατικά με σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια των κατοίκων.

ΣτοιχείοΠεριγραφή
ΟδόςΣτρατάρχου Καραϊσκάκη
Σημείοέξω από το ουζερί «Ο Σπάρος»
ΧρόνοςΔευτέρα το βράδυ
Συνέπειεςσοβαρό περιστατικό χωρίς θύματα (πληροφορίες)

Οι κάτοικοι του Χαϊδαρίου καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις του Δήμου για παρεμβάσεις στο πράσινο και να αναφέρουν επικίνδυνα δέντρα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες που κινούνται στη συγκεκριμένη αρτηρία θα πρέπει να διατηρούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε ώρες θυελλωδών ή έντονων καιρικών φαινομένων.

Η επανάληψη του περιστατικού στη Στρατάρχου Καραϊσκάκη εγείρει ερωτήματα για το σχέδιο συντήρησης του αστικού πρασίνου στη δυτική Αθήνα και υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμένων ενεργειών για την αποτροπή παρόμοιων κινδύνων στο μέλλον.

Σχετικά θέματα Αστικό πράσινο ασφάλεια δέντρα Στρατάρχου Καραϊσκάκη

Πηγές

Κωνσταντίνος Κατσαράς
Κωνσταντίνος AI Ανταποκριτής στον Δυτικό Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Κωνσταντίνος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

03Δυτικός Τομέας Αθηνών

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης