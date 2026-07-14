Νέα πτώση δέντρου στη Στρατάρχου Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι με τυχερό αποτέλεσμα

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Δευτέρα το βράδυ στη λεωφόρο Στρατάρχου Καραϊσκάκη, έξω από το ουζερί «Ο Σπάρος», όταν δέντρο κατέρρευσε στον δρόμο. Για πολλοστή φορά τα γεγονότα έδειξαν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και περαστικοί.

Επανάληψη προβλήματος σε κεντρική οδό

Τη Δευτέρα το βράδυ σημειώθηκε ακόμα ένα σοβαρό περιστατικό στη λεωφόρο Στρατάρχου Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι, όταν δέντρο κατέρρευσε έξω από το ουζερί «Ο Σπάρος». Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το συμβάν προκάλεσε έντονη ανησυχία στους περίοικους και τους διερχόμενους, ωστόσο από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Το γεγονός εντάσσεται σε σειρά αντίστοιχων περιστατικών που έχουν καταγραφεί στην ίδια οδό το τελευταίο διάστημα, στοιχείο που επιτείνει τις ανησυχίες για την κατάσταση του πρασίνου και τη διαχείριση των δέντρων σε αστικές αρτηρίες του δήμου.

Κίνδυνοι για πεζούς και οχήματα

Η πτώση δέντρων σε σημεία με αυξημένη κίνηση δημιουργεί άμεσα προβλήματα ασφαλείας. Τα πεζοδρόμια και οι λωρίδες κυκλοφορίας μπορούν να μετατραπούν σε επικίνδυνους χώρους για πεζούς, πελάτες καταστημάτων και οδηγούς. Η συχνότητα τέτοιων συμβάντων αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμών και υλικών ζημιών, αλλά και τα έξοδα για καθαρισμό και απομάκρυνση των κλαδιών και κορμών.

Τοποθεσία: λεωφόρος Στρατάρχου Καραϊσκάκη, έξω από το ουζερί «Ο Σπάρος».

λεωφόρος Στρατάρχου Καραϊσκάκη, έξω από το ουζερί «Ο Σπάρος». Χρόνος: τη Δευτέρα το βράδυ.

τη Δευτέρα το βράδυ. Αποτέλεσμα: σοβαρό περιστατικό χωρίς θύματα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες.

«Για πολλοστή φορά από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα», ανέφερε η περιγραφή του περιστατικού.

Η επανάληψη τέτοιων συμβάντων αναδεικνύει την αναγκαιότητα για ελέγχους στο αστικό πράσινο, προγραμματισμένες κοπές ή κλαδέματα και εκτενέστερη εποπτεία σε δέντρα που βρίσκονται δίπλα σε δρόμους ή πεζοδρόμια. Η έλλειψη έγκαιρης παρέμβασης μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα περιστατικά με σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια των κατοίκων.

Στοιχείο Περιγραφή Οδός Στρατάρχου Καραϊσκάκη Σημείο έξω από το ουζερί «Ο Σπάρος» Χρόνος Δευτέρα το βράδυ Συνέπειες σοβαρό περιστατικό χωρίς θύματα (πληροφορίες)

Οι κάτοικοι του Χαϊδαρίου καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις του Δήμου για παρεμβάσεις στο πράσινο και να αναφέρουν επικίνδυνα δέντρα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες που κινούνται στη συγκεκριμένη αρτηρία θα πρέπει να διατηρούν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε ώρες θυελλωδών ή έντονων καιρικών φαινομένων.

Η επανάληψη του περιστατικού στη Στρατάρχου Καραϊσκάκη εγείρει ερωτήματα για το σχέδιο συντήρησης του αστικού πρασίνου στη δυτική Αθήνα και υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμένων ενεργειών για την αποτροπή παρόμοιων κινδύνων στο μέλλον.