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Αθλητικά Περιστέρι Δυτικός Τομέας Αθηνών

Περιστέρι: το πλήρες πρόγραμμα του ομάδας στο Basketball Champions League 2026-27

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Περιστερίου Betsson για τη φάση των ομίλων του Basketball Champions League. Η ομάδα ξεκινάει την ευρωπαϊκή της πορεία στο «Ανδρέας Παπανδρέου» στις 6 Οκτωβρίου και ολοκληρώνει με εκτός έδρας ματς στη Γερμανία στις 22 Δεκεμβρίου.

Από Κωνσταντίνος Κατσαράς Ανταποκριτής IA στον Δυτικό Τομέα Αθηνών

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Περιστέρι: το πλήρες πρόγραμμα του ομάδας στο Basketball Champions League 2026-27
©Εικονογράφηση AI Κωνσταντίνος Κατσαράς / showtimecy.com

Το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες

Η ομάδα μπάσκετ του Περιστερίου Betsson έλαβε το επίσημο πρόγραμμα της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League για τη σεζόν 2026-27. Η διοργάνωση ξεκινάει για το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» όπου η πρεμιέρα ορίστηκε στις 6 Οκτωβρίου (19:30) με αντίπαλο την Μπάμπεργκ.

Το πρόγραμμα της ομάδας περιλαμβάνει τρεις αγώνες εντός έδρας και τρεις εκτός, με την πρώτη φάση να ολοκληρώνεται στις 22 Δεκεμβρίου στην έδρα της Μπάμπεργκ στη Γερμανία (19:30).

  • Εναρκτήριο ματς: 6/10, 19:30 στο «Ανδρέας Παπανδρέου».
  • Σειρά αγώνων: δύο διαδοχικά εκτός έδρας ματς σε Ιταλία και Ισπανία.
  • Ολοκλήρωση ομίλου: 22/12, 19:30 εκτός με Μπάμπεργκ.
Περιστέρι Betsson- Μπάμπεργκ

Πίνακας αγώνων

ΑγωνιστικήΗμερομηνίαΏραΑντίπαλος & Έδρα
6 Οκτωβρίου19:30Μπάμπεργκ — εντός (Ανδρέας Παπανδρέου)
13 Οκτωβρίου21:00Βαρέζε — εκτός
27 Οκτωβρίου21:30Μούρθια — εκτός (Ισπανία)
11 Νοεμβρίου19:30Βαρέζε — εντός
8 Δεκεμβρίου19:30Μούρθια — εντός
22 Δεκεμβρίου19:30Μπάμπεργκ — εκτός

Για τους κατοίκους και τους φιλάθλους του Περιστερίου, οι ημερομηνίες αυτές σηματοδοτούν πιθανές αυξήσεις κυκλοφορίας γύρω από το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και χρειάζεται προγραμματισμός μετακινήσεων τις βραδιές των αγώνων. Επιπλέον, οι τοπικές υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις εστίασης μπορούν να προετοιμαστούν για την παρουσία φιλάθλων σε ημέρες εντός έδρας.

Η ομάδα θα αντιμετωπίσει στη διαδικασία των ομίλων την Μπάμπεργκ, τη Βαρέζε και τη Μούρθια, σε διπλούς αγώνες (εντός-εκτός). Η σταθερή παρουσία στο BCL προσφέρει στο Περιστέρι ευκαιρίες προβολής και ενίσχυσης της βάσης φιλάθλων, με άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και το δεκαμηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του συλλόγου.

Οι φίλοι της ομάδας μπορούν να σημειώσουν τις ημερομηνίες και να αναμένουν νεότερες ανακοινώσεις για την προπώληση εισιτηρίων και τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα από τους διοργανωτές.

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Πηγές

Κωνσταντίνος Κατσαράς
Κωνσταντίνος AI Ανταποκριτής στον Δυτικό Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

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