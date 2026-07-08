Διακοπή ρεύματος πλήττει το Περιστέρι: βλάβη σε γραμμή μέσης τάσης

Βλάβη σε γραμμή μέσης τάσης προκάλεσε διακοπή ρεύματος το βράδυ της 7ης Ιουλίου σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, με τις περισσότερες αναφορές να εντοπίζονται στο Περιστέρι. Η αποκατάσταση αναμενόταν έως τις <strong>23:30</strong>.

Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος τα ξημερώματα σε γειτονιές της Δυτικής Αττικής

Το βράδυ της Τρίτης, 7 Ιουλίου, καταγράφηκε γενικευμένη βλάβη που άφησε χωρίς ρεύμα πολλούς κατοίκους της Δυτικής Αττικής, με ιδιαίτερα έντονη παρουσία των αναφορών στο Περιστέρι. Η βλάβη εντοπίζεται σε γραμμή μέσης τάσης και επηρέασε επίσης τις περιοχές της Ανθούπολης, της Νίκαιας και του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από τον ΔΕΔΔΗΕ, η διακοπή δεν ήταν προγραμματισμένη. Οι τεχνικές ομάδες ανέλαβαν την αντιμετώπιση της βλάβης και δόθηκε εκτίμηση για σταδιακή αποκατάσταση του ρεύματος εντός της ίδιας ημέρας.

«Δεν πρόκειται για προγραμματισμένη διακοπή από τον ΔΕΔΔΗΕ», αναφέρεται στις ανακοινώσεις για το γεγονός.

Η πλειονότητα των αναφορών προέρχεται από κατοίκους και επιχειρήσεις του δήμου Περιστερίου, όπου η διακοπή δημιουργεί προβλήματα στην οικιακή λειτουργία, στην ψύξη τροφίμων, στη λειτουργία μικρών εμπορικών καταστημάτων και σε συστήματα ασφαλείας. Σε άλλες πληγείσες περιοχές αναφέρθηκε σταδιακή αποκατάσταση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ημερομηνία συμβάντος: 7 Ιουλίου

7 Ιουλίου Είδος βλάβης: γραμμή μέσης τάσης

γραμμή μέσης τάσης Ως προς τον ΔΕΔΔΗΕ: μη προγραμματισμένη διακοπή

Για τους κατοίκους του Περιστερίου η άμεση συνέπεια ήταν η απώλεια ηλεκτροδότησης σε σπίτια και μικρές επιχειρήσεις τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, γεγονός που αυξάνει την πίεση για τα συστήματα ψύξης και την ανάγκη ελέγχου ευπαθών καταστάσεων σε ηλικιωμένους και ασθενείς. Επιπλέον, καταγράφονται επιπτώσεις σε υπηρεσίες που βασίζονται στον συνεχόμενο ηλεκτρισμό, όπως ανελκυστήρες σε πολυκατοικίες και POS σε εμπορικά καταστήματα.

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Ο ΔΕΔΔΗΕ και τα συνεργεία του ενημέρωσαν ότι η αποκατάσταση της βλάβης αναμενόταν έως τις 23:30 την ίδια ημέρα. Κάτοικοι που αντιμετώπισαν προβλήματα καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών σε ευπαθή νοικοκυριά ή επιχειρήσεις.

Η έκτακτη αυτή βλάβη αναδεικνύει τη σημασία της ενημέρωσης και του συντονισμού σε τοπικό επίπεδο, ειδικά σε ώρες που οι ανάγκες ψύξης και λειτουργίας υπηρεσιών είναι αυξημένες. Οι πολίτες του Περιστερίου θα ενημερώνονται για κάθε νεότερη εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές και τις τοπικές υπηρεσίες.