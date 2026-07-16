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Κοινωνία Περιστέρι Δυτικός Τομέας Αθηνών

Διακοπή ρεύματος στο Περιστέρι: χαμηλοσυνταξιούχες χωρίς ηλεκτρικό για χρέος 231€

Καταγγελία για χωρίς προειδοποίηση αποκοπή ρεύματος σε σπίτι δύο ηλικιωμένων στον Άγιο Ιερόθεο Περιστερίου. Οφειλή 231 ευρώ, πληρωμές και διακανονισμός, αλλά το ρεύμα παραμένει κομμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Από Κωνσταντίνος Κατσαράς Ανταποκριτής IA στον Δυτικό Τομέα Αθηνών

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Διακοπή ρεύματος στο Περιστέρι: χαμηλοσυνταξιούχες χωρίς ηλεκτρικό για χρέος 231€
©Εικονογράφηση AI Κωνσταντίνος Κατσαράς / showtimecy.com

Διακοπή και εμπλοκή υπηρεσιών

Καταγγελία που έφθασε στη ρεπορτάζ του Show Time CY αναφέρει ότι σήμερα το πρωί κόπηκε χωρίς προειδοποίηση το ρεύμα σε σπίτι στον Άγιο Ιερόθεο, στο Περιστέρι. Πρόκειται για δύο χαμηλοσυνταξιούχες, μητέρα και κόρη, εκ των οποίων η μητέρα είναι 88 ετών. Η διακοπή αποδίδεται σε οφειλή 231 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, είχε γίνει πρόσφατα πληρωμή και το υπόλοιπο ποσό επρόκειτο να εξοφληθεί άμεσα. Μετά από παρέμβαση, έγινε διακανονισμός και καταβλήθηκε η πρώτη δόση. Ωστόσο, παρά τα παραπάνω, το σπίτι παρέμεινε χωρίς ρεύμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, εν μέσω του καύσωνα.

Επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ και αντιφάσεις στις απαντήσεις

Οι καταγγέλλουσες αναφέρουν ότι τηλεφώνησαν επανειλημμένα στον ΔΕΔΔΗΕ. Οι απαντήσεις που έλαβαν ήταν αντικρουόμενες: άλλοτε ότι το ρεύμα θα επανέρχονταν "σε μία ώρα", άλλοτε "σε τρεις ώρες", άλλοτε ότι έχει δοθεί σήμα στο συνεργείο, ενώ σε άλλες κλήσεις τους ζητήθηκε να βρίσκονται κοντά στον πίνακα επειδή "έρχεται το ρεύμα". Η χρονική καθυστέρηση σε συνδυασμό με τις εναλλασσόμενες πληροφορίες εντείνει την αγωνία των κατοίκων.

«σε μία ώρα», «σε τρεις ώρες», «έχει δοθεί σήμα στο συνεργείο», «να είστε κοντά στον πίνακα γιατί έρχεται το ρεύμα»

Επιπτώσεις για ευπαθή νοικοκυριά

Η περίπτωση θέτει σαφώς ζήτημα προστασίας ευπαθών ομάδων σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας: οι συνέπειες της αποσύνδεσης του ηλεκτρικού επηρεάζουν την πρόσβαση σε βασικές ανάγκες, από τη χρήση κλιματισμού μέχρι τη λειτουργία ιατρικών συσκευών ή την αποθήκευση φαρμάκων. Επίσης εγείρεται θέμα διαφάνειας στις διαδικασίες επανασύνδεσης και επικοινωνίας του ΔΕΔΔΗΕ με πολίτες που βρίσκονται σε εμφανούς ανάγκη κατάστασης.

  • Τοποθεσία: Άγιος Ιερόθεος, Περιστέρι.
  • Εμπλεκόμενες υπηρεσίες: ΔΕΗ / ΔΕΔΔΗΕ (αναφέρεται ως υπεύθυνος επανασύνδεσης).
  • Οφειλή: 231 ευρώ — είχε προηγηθεί πληρωμή και διακανονισμός.

Αιτήματα και επόμενο βήμα

Στην καταγγελία ζητείται άμεση επανασύνδεση του ρεύματος για να προστατευθούν οι δύο ηλικιωμένες. Η υπόθεση δημοσιεύτηκε πρωτογενώς από την ιστοσελίδα που προώθησε την πληροφορία και αναφέρεται ως πηγή το 902.gr. Τοπικά όργανα πρόνοιας ή δημοτικές υπηρεσίες δύνανται να παρέμβουν, εφόσον υπάρξει αίτημα από την οικογένεια, για να επιταχυνθεί η διαδικασία επανασύνδεσης ή να δοθεί προσωρινή βοήθεια.

ΣτοιχείοΠληροφορία
ΠεριοχήΆγιος Ιερόθεος, Περιστέρι
ΗλικίεςΜητέρα 88 ετών και κόρη (χαμηλοσυνταξιούχες)
Οφειλή231 €
ΚατάστασηΔιακανονισμός και πρώτη δόση καταβλήθηκε — ρεύμα παραμένει κομμένο

Το ρεπορτάζ θα επιδιώξει περαιτέρω επιβεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την οικογένεια, για να ενημερωθούν οι κάτοικοι του Περιστερίου για την εξέλιξη της υπόθεσης και τυχόν μέτρα υποστήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών.

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Πηγές

Κωνσταντίνος Κατσαράς
Κωνσταντίνος AI Ανταποκριτής στον Δυτικό Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Κωνσταντίνος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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