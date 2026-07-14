ΙλιΟΝ: Μαζική ανταπόκριση στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δήμου στο Ίλιον

Με μεγάλη προσέλευση πολιτών πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκδηλώσεις του θεσμού «ΙλιΟΝ – Καλοκαίρι στην πόλη», που ένωσαν πλατείες, εμπορικά σημεία και οικογένειες, αναζωογονώντας το κέντρο του Ίλιου.

Ισχυρή τοπική ανταπόκριση και κίνηση στο κέντρο

Οι πρώτες μεγάλες εκδηλώσεις του νέου θεσμού του Δήμου Ιλίου «ΙλιΟΝ – Καλοκαίρι στην πόλη» πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή πολιτών, σύμφωνα με την ανακοίνωση που συνοδεύει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, που υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Αττικής, στηρίζεται στην ιδέα να φέρει τον πολιτισμό κοντά στις γειτονιές και να ενισχύσει την τοπική αγορά και την εξωστρέφεια της πόλης.

Κεντρικό γεγονός της πρώτης φάσης ήταν η συναυλία στην πλατεία Γ. Γεννηματά την Πέμπτη 2 Ιουλίου, όπου, όπως αναφέρεται, «χιλιάδες πολίτες» γέμισαν την πλατεία και τους γύρω δρόμους. Η παρουσία πλήθους στο εμπορικό κέντρο του Ιλίου και στις κοντινές οδούς επέδρασε άμεσα στην κίνηση των καταστημάτων και στην εικόνα της πόλης τις βραδινές ώρες.

Πολιτιστικές δράσεις σε πλατείες και γειτονιές

Μετά την κεντρική συναυλία, το Σάββατο 4 Ιουλίου οι εκδηλώσεις επεκτάθηκαν σε πολλαπλά σημεία: στην πλατεία Γ. Γεννηματά, την πλατεία Αγαμέμνονος, την πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και την πλατεία Δασκάλας. Σε κάθε χώρο πραγματοποιήθηκαν μουσικές βραδιές και δράσεις που προσέλκυσαν κατοίκους κάθε ηλικίας.

Κεντρική συναυλία: Σάκης Ρουβάς (2 Ιουλίου, πλατεία Γ. Γεννηματά)

Σειρά εμφανίσεων σε γειτονιές: 4 Ιουλίου, τέσσερα σημεία της πόλης

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες: Τζένη Κατσίγιαννη, Στέλλα Κονιτοπούλου, Θεοδοσία Στίγκα, Ιωάννα Καβρουλάκη, Άγγελος Φάμελος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δωρεάν προβολές για παιδιά και οικογένειες, με στόχο τη δημιουργία ανοιχτών πολιτιστικών συναντήσεων για κατοίκους και επισκέπτες.

«Το 'ΙλιΟΝ – Καλοκαίρι στην πόλη' συνδέει τον πολιτισμό με τη ζωή στις γειτονιές, τη στήριξη της τοπικής αγοράς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της πόλης», όπως αναφέρεται στην παρουσίαση του θεσμού.

Η κινητικότητα στις πλατείες και στους δρόμους γύρω από το εμπορικό κέντρο ήταν εμφανής από νωρίς το απόγευμα της ημέρας της συναυλίας, γεγονός που δείχνει ότι οι εκδηλώσεις λειτουργούν ως μαγνήτης για κατοίκους αλλά και επισκέπτες από όμορες περιοχές. Η αύξηση της κίνησης έδωσε ώθηση στην τοπική αγορά, ενώ ταυτόχρονα προκάλεσε και ανάγκες για πιο εντατική διαχείριση της κυκλοφορίας και της καθαριότητας μετά τις εκδηλώσεις.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Για τους κατοίκους του Ίλιου, η πρωτοβουλία δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες πολιτιστικής ψυχαγωγίας χωρίς μετακινήσεις. Ταυτόχρονα, ανοίγει ζητήματα οργάνωσης: συντονισμός με τις επιχειρήσεις, ασφάλεια στις πλατείες, καθαριότητα και έλεγχος της ηχητικής όχλησης σε γειτονιές. Η επιτυχία των πρώτων γεγονότων ενδέχεται να καθορίσει τη συνέχεια του προγράμματος και τη συχνότητα των δράσεων το επόμενο διάστημα.

Ημερομηνία Τοποθεσία Κύρια δράση 2 Ιουλίου Πλατεία Γ. Γεννηματά Συναυλία Σάκη Ρουβά 4 Ιουλίου Πλατείες Γ. Γεννηματά, Αγαμέμνονος, Ηρώων Πολυτεχνείου, Δασκάλας Μουσικές βραδιές σε τέσσερα σημεία

Παρακολουθούμε την εξέλιξη του προγράμματος και τυχόν ανακοινώσεις για επόμενες εκδηλώσεις, καθώς και μέτρα που θα ληφθούν για τη διαχείριση των συνεπειών από την αυξημένη προσέλευση. Οι κάτοικοι που ενδιαφέρονται μπορούν να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου για το αναλυτικό πρόγραμμα και τα ωράρια των εκδηλώσεων.