Συνελήφθη 53χρονος στο Περιστέρι με πάνω από 1,1 κιλά κοκαΐνης

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν 53χρονο σε υπόγειο χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ στο Περιστέρι. Κατασχέθηκε αυτοσχέδια συσκευασία με <strong>1 κιλό και 135 γραμμάρια</strong> κοκαΐνης. Η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου.

Συμβάν και άμεσα μέτρα

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν στη σύλληψη ενός 53χρονου στο Περιστέρι, μετά από έλεγχο το απόγευμα της 11ης Ιουλίου. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρήκαν σε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία συνολικά 1 κιλό και 135 γραμμάρια κοκαΐνης, που κατασχέθηκε και περιήλθε στη δικογραφία της υπόθεσης.

Στη σύλληψη ενός 53χρονου, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν περισσότερα από 1,1 κιλά κοκαΐνης, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, στο Περιστέρι.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε υπόγειο χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ της περιοχής, όπου βρισκόταν ο συλληφθείς και κρίθηκε ύποπτος από τους περιπολούντες αστυνομικούς. Μετά την προσαγωγή του, ο 53χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, που ανέλαβε την προανάκριση και σχημάτισε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το τοπικό αντίκτυπο και η συνέχεια της έρευνας

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για το Περιστέρι αφού η κατάσχεση αφορά ποσότητα που υπερβαίνει το κιλό. Οι τοπικοί κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της περιοχής—ειδικά αυτές γύρω από τον χώρο του συμβάντος—αναμένεται να αισθανθούν άμεσα το ενδιαφέρον των αρχών για τυχόν συμμετέχοντες στο κύκλωμα διακίνησης. Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει και αναζητεί ακόμα ένα άτομο σε σχέση με την υπόθεση.

Η έρευνα συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κατασχέθηκε αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με 1 κιλό και 135 γρ. κοκαΐνης.

Αρμόδιες πηγές της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι περιπολιών σε κρίσιμα σημεία της πόλης, όπως οι χώροι στάθμευσης μεγάλων καταστημάτων, συνεχίζονται με στόχο την αποτροπή της διακίνησης ναρκωτικών και την προστασία της τοπικής κοινωνίας.

Ημερομηνία Τοποθεσία Κατάσχεση Υπήρξε σύλληψη; 11/07 Υπόγειος χώρος στάθμευσης σούπερ μάρκετ, Περιστέρι 1 κιλό και 135 γραμμάρια κοκαΐνης Ναι, 53χρονος

Οι κάτοικοι που διαθέτουν πληροφορίες σχετικές με το περιστατικό καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η εξέλιξη της δικογραφίας και τυχόν προσαγωγές ή συλλήψεις επιπλέον εμπλεκομένων θα καθορίσουν το επόμενο στάδιο των ερευνών στο Περιστέρι.