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Πολιτική Αιγάλεω Δυτικός Τομέας Αθηνών

Νέο Προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αιγάλεω: ποιοι αναλαμβάνουν τα αξιώματα

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου συγκροτήθηκε το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω και ορίστηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της θητείας 2024-2028. Οι αλλαγές αφορούν πρόσωπα που θα διευθύνουν τις συνεδριάσεις και θα μετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Από Κωνσταντίνος Κατσαράς Ανταποκριτής IA στον Δυτικό Τομέα Αθηνών

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Νέο Προεδρείο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αιγάλεω: ποιοι αναλαμβάνουν τα αξιώματα
©Εικονογράφηση AI Κωνσταντίνος Κατσαράς / showtimecy.com

Συγκρότηση οργάνων και επιπτώσεις στην τοπική διακυβέρνηση

Στις 6 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγάλεω για την εκλογή του νέου Προεδρείου και την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη περίοδο της θητείας 2024-2028. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την εκλογή προσώπων που θα έχουν άμεση επαφή με τη διοίκηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Το νέο Προεδρείο διαμορφώθηκε ως εξής: Πρόεδρος ο Γεώργιος Κοσμίδης, Αντιπρόεδρος ο Σπυρίδων Ευαγγελάτος και Γραμματέας ο Χρήστος Αρβανίτης. Η σύνθεση αυτή καθορίζει ποιοι θα διευθύνουν τις συνεδριάσεις του σώματος και θα εποπτεύουν τη τήρηση της διαδικασίας κατά τη λήψη αποφάσεων.

  • Ο ρόλος του Προεδρείου είναι κεντρικός στη διαχείριση της ατζέντας και των συζητήσεων.
  • Η Δημοτική Επιτροπή συμμετέχει στη διαμόρφωση θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου.
  • Η επιλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών αντανακλά τις πολιτικές ισορροπίες στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολούθησε η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής με τα ακόλουθα μέλη, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο:

ΚατηγορίαΜέλη (παράταξη Δημάρχου)
ΤακτικάΘωμαΐς Γεωργούλη, Χαρίλαος Ξεζωνάκης, Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, Μαρία Δρόσου, Θεοφάνης Κοντοχρήστος
ΑναπληρωματικάΙωάννης Περράκης, Δημήτριος Μπογράκος, Σταμάτιος Σέρβος, Ζωή Ψωμιάδη, Χρήστος Μακαρατζής
ΜειοψηφίαΤακτικά / Αναπληρωματικά
ΤακτικάΔημήτριος Μπίρμπας, Ιωάννης Γκίκας, Νικόλαος Καραγιάννης
ΑναπληρωματικάΣτυλιανός Βασιλειάδης, Παναγιώτα Μερκουράκη – Νικολούδη, Νικόλαος Ιωάννου
«Εύχομαι στα μέλη του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής καλή και δημιουργική θητεία. Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των συλλογικών οργάνων... αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες της πόλης μας.»

Με απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω, Λάμπρος Σκλαβούνος, ορίστηκε πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ο αντιδήμαρχος Γεώργιος Τόλης. Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση της δημοτικής αρχής να διασφαλίσει συνεργασία ανάμεσα στην εκτελεστική και την αντιπροσωπευτική δομή του Δήμου.

Για τους κατοίκους του Αιγάλεω, η νέα σύνθεση σηματοδοτεί την προσεχή περίοδο στη λήψη τοπικών αποφάσεων: από τη διευθέτηση θεμάτων καθημερινότητας και υπηρεσιών μέχρι την προώθηση έργων και προγραμμάτων. Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Προεδρείου και της Επιτροπής θα κριθεί στην πράξη, μέσα από τη διαφάνεια των διαδικασιών και την ικανότητα των επιλεγμένων μελών να διαχειριστούν τα αιτήματα δημοτών και τη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Η παρακολούθηση των πρώτων αποφάσεων και των αιτημάτων που θα εισαχθούν προς συζήτηση στο επόμενο διάστημα θα δείξει τον βηματισμό της νέας διοίκησης και την επιρροή της στη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη.

Σχετικά θέματα Δημοτικό Συμβούλιο Προεδρείο τοπική αυτοδιοίκηση

Πηγές

Κωνσταντίνος Κατσαράς
Κωνσταντίνος AI Ανταποκριτής στον Δυτικό Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

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