Σχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής φέρνει αλλαγές στο Αιγάλεω

Ο υπουργός Παιδείας παρουσίασε στο Αιγάλεω το σκεπτικό και τις επιλογές της κυβέρνησης για την ίδρυση και τις συνεργασίες που θα διαμορφώσουν το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Παρουσίαση στο Αιγάλεω για το νέο πανεπιστημιακό σχήμα

Στο Αιγάλεω ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου ανέπτυξε τις βασικές πλευρές του σχεδίου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η ομιλία επικεντρώθηκε στις αξιολογήσεις και στις συνεργασίες μεταξύ ΤΕΙ και πανεπιστημίων που προωθεί η κυβέρνηση, με στόχο την αναδιάταξη της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση δεν είναι διαδικασία αυτοματοποιημένη: υπογράμμισε την ανάγκη επιλογών βάσει αξιολόγησης και ιστορικού ρόλου των ιδρυμάτων αντί για μαζική «πανεπιστημιοποίηση» όλων των ΤΕΙ. Η προσέγγιση αυτή παρουσιάστηκε ως αντίβαρο σε πρακτικές του παρελθόντος όπου αλλαγές έγιναν «στον αυτόματο». Η τοποθέτηση αυτή έχει άμεση σημασία για τις σχολές και τα τμήματα που εδρεύουν στη Δυτική Αττική, καθώς και για τους φοιτητές και το προσωπικό τους.

«Το ευκολότερο για μας θα ήταν να πούμε ότι όλα τα ΤΕΙ γίνονται Πανεπιστήμια.»

Από την ομιλία προκύπτει ότι η επιλογή των μετασχηματισμών θα γίνει κατόπιν αξιολογήσεων και με στόχο τη δημιουργία συνεργειών ανάμεσα στα ισχυρά τμήματα των ΤΕΙ και των πανεπιστημίων.

Στο ίδιο πλαίσιο ο υπουργός ανέφερε συγκεκριμένες αποφάσεις συνεργασίας που ήδη προχωρούν, υπενθυμίζοντας ότι το εγχείρημα των συγχωνεύσεων και συνεργειών είναι πρωτοφανές στην ιστορία των ελληνικών ΑΕΙ. Οι αναφορές αυτές αφορούν και περιοχές εκτός Αιγάλεω, αλλά η κατεύθυνση και τα κριτήρια θα επηρεάσουν και το τοπικό πανεπιστημιακό δίκτυο.

Κριτήρια : αξιολόγηση τμημάτων και ιστορικός ρόλος των ιδρυμάτων.

: αξιολόγηση τμημάτων και ιστορικός ρόλος των ιδρυμάτων. Στόχος : συνεργασία και αξιοποίηση ισχυρών τμημάτων, όχι μαζική μετατροπή.

: συνεργασία και αξιοποίηση ισχυρών τμημάτων, όχι μαζική μετατροπή. Επιπτώσεις: αναδιάρθρωση προσφοράς σπουδών και πιθανές τοπικές αλλαγές στην Αττική.

Για τους κατοίκους του Αιγάλεω η βασική επίπτωση είναι πως το νέο πανεπιστημιακό σχήμα ενδέχεται να επαναχαράξει τη γεωγραφία των σπουδών στη Δυτική Αττική — με συνέπειες στην προσβασιμότητα των καθηγητών, στις θέσεις εργασίας για διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και στη φοιτητική κίνηση στην πόλη. Οι τοπικές επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες θα επηρεαστούν ανάλογα με το αν ενισχυθούν ή όχι τμήματα με υψηλή ζήτηση.

Πανεπιστήμιο ΤΕΙ/συνεργασία Πανεπιστήμιο Ιονίου ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΤΕΙ Ηπείρου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΙ Θεσσαλίας & ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Στο επόμενο διάστημα οι τοπικοί φορείς της Δυτικής Αττικής και οι εκπρόσωποι των ιδρυμάτων που έχουν παρουσία στην περιοχή θα πρέπει να ζητήσουν σαφείς χρονοδιαγράμματα, κριτήρια αξιολόγησης και πρόβλεψη για τα τοπικά αποτελέσματα. Η εφαρμογή των αποφάσεων θα καθορίσει αν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για το Αιγάλεω ή αν θα απαιτηθούν πρόσθετες παρεμβάσεις για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των τμημάτων και των δομών στην περιοχή.

Η ομιλία στο Αιγάλεω έθεσε τις γενικές γραμμές της στρατηγικής. Τα επόμενα βήματα θα αποσαφηνίσουν τις λεπτομέρειες που ενδιαφέρουν άμεσα τους κατοίκους, τους φοιτητές και τις τοπικές επιχειρήσεις.