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Παιδεία Πετρούπολη Δυτικός Τομέας Αθηνών

Μαθητική εκπροσώπηση από την Πετρούπολη στη Βουλή των Εφήβων για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τρεις σχολικές μονάδες της Πετρούπολης συμμετείχαν στη Λ΄ Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων (6–9 Ιουλίου) με κεντρικό θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη, μαζί με άλλες περιοχές του Δυτικού Τομέα.

Από Κωνσταντίνος Κατσαράς Ανταποκριτής IA στον Δυτικό Τομέα Αθηνών

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Μαθητική εκπροσώπηση από την Πετρούπολη στη Βουλή των Εφήβων για την Τεχνητή Νοημοσύνη
©Εικονογράφηση AI Κωνσταντίνος Κατσαράς / showtimecy.com

Συμμετοχή και θεματική

Με εκπροσώπηση από το 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης, το 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης και το 2ο ΓΕΛ Πετρούπολης, μαθητές της πόλης έλαβαν μέρος στη Λ΄ Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων, που υλοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου. Το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης ήταν η Τεχνητή Νοημοσύνη με τίτλο «Η γενιά A.I. συζητά για την Τεχνητή Νοημοσύνη».

Συνολικά, από τις περιοχές του Δυτικού Τομέα (Αχαρνές, Φυλή, Πετρούπολη, Ίλιον, Άγιοι Αναργύροι) συμμετείχαν δώδεκα μαθητές και μαθήτριες. Η παρουσία των σχολείων της Πετρούπολης εντάσσει την πόλη στη διαγνωσμένη τοπική προσπάθεια για ουσιαστική συμμετοχή των νέων σε ζητήματα τεχνολογίας, εκπαίδευσης και δημοκρατικής δράσης.

Δουλειά των μαθητών και θέματα που συζητήθηκαν

Οι μαθητικές ομάδες εργάστηκαν σε θέματα όπως η αξιοπιστία των ψηφιακών εργαλείων, η προστασία προσωπικών δεδομένων, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η ισότιμη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Από τις ανακοινώσεις των συμμετεχόντων σχολείων προκύπτει ότι η εμπειρία συνδύασε διερεύνηση θεωρητικών ζητημάτων με πρακτικές δράσεις και δημοκρατική διαδικασία επιλογής εκπροσώπων.

«δημιουργικό ταξίδι προβληματισμού, συνεργασίας και δημοκρατικής συμμετοχής»

Η παραπάνω φράση προέρχεται από ανακοίνωση του 4ου ΓΕΛ Αχαρνών, που περιγράφει τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας και δείχνει το είδος της εμπλοκής που είχαν οι μαθητές από γειτονικές περιοχές. Στο ίδιο σχολείο αναφέρεται ότι οι μαθητές πραγματοποίησαν και έρευνα στο πλαίσιο της συμμετοχής τους.

  • Διερεύνηση χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.
  • Θεματικές: προστασία δεδομένων, αξιοπιστία ψηφιακών εργαλείων, πρόσβαση στην τεχνολογία.
  • Δημοκρατική διαδικασία επιλογής: μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη εφήβων βουλευτών.

Τοπικά αποτελέσματα και επιπτώσεις

Από τα πρακτικά της συμμετοχής, το 4ο ΓΕΛ Αχαρνών αναφέρει ότι η δική του ομάδα υλοποίησε ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπλήρωσαν 195 μαθητές/τριες, με αντικείμενο τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με μυστική ψηφοφορία, όπου εξελέγη ως Έφηβη Βουλεύτρια η Μαρία Δεληγιαννίδου και ως αναπληρωματική η Βερόνικα Ζάρκαλη. Για την Πετρούπολη, η συμμετοχή μαθητών από τρεις διαφορετικές σχολικές μονάδες λειτουργεί ως δείκτης ενεργοποίησης των σχολείων προς την κατεύθυνση της τεχνολογικής και πολιτικής παιδείας.

Σε τοπικό επίπεδο, η παρουσία στην Βουλή των Εφήβων μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων της πόλης και να δημιουργήσει γέφυρες με άλλες περιοχές του Δυτικού Τομέα. Επιπλέον, αναδεικνύει την ανάγκη για ενημέρωση και υποστήριξη στα σχολεία σχετικά με θέματα ψηφιακής ασφάλειας και κριτικής χρήσης εργαλείων A.I.

ΠεριοχήΣχολικές μονάδες/συμμετοχές
Πετρούπολη1ο ΓΕΛ, 1ο ΕΠΑΛ, 2ο ΓΕΛ
ΑχαρνέςΔΗΜ.Ω.Σ. – ΓΕΛ Αχαρνών, 4ο ΓΕΛ, 6ο ΓΕΛ
Φυλή3ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων, ΓΕΛ Φυλής
Ίλιον3ο ΓΕΛ Ιλίου
Άγιοι Αναργύροι1ο ΓΕΛ, Πρότυπο ΓΕΛ

Η φετινή θεματική για την Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα που θα επηρεάσουν άμεσα την εκπαιδευτική καθημερινότητα. Για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς της Πετρούπολης, η τοπική συμμετοχή στη Βουλή των Εφήβων αποτελεί ευκαιρία ενημέρωσης και αφετηρία για κοινές πρωτοβουλίες, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν τα εργαλεία κριτικής και ασφαλούς χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών.

Σχετικά θέματα Βουλή των Εφήβων εκπαίδευση τεχνητή νοημοσύνη

Πηγές

Κωνσταντίνος Κατσαράς
Κωνσταντίνος AI Ανταποκριτής στον Δυτικό Τομέα Αθηνών σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Κωνσταντίνος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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