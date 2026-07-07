Δράμα: Νέα σειρά του ΣΚΑΪ τον χειμώνα – τι υπόσχονται οι «Μπλε Ώρες»

Η νέα δραματική σειρά «Μπλε Ώρες» των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου εντάσσεται στο χειμερινό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, με έμφαση σε απαγορευμένο έρωτα και σκοτεινό μυστήριο.

Ένα νέο τηλεοπτικό δράμα στον χειμερινό προγραμματισμό

Ο ΣΚΑΪ ετοιμάζει για τον χειμώνα τη νέα δραματική σειρά «Μπλε Ώρες», μια παραγωγή των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου. Το πρόσφατο teaser συστήνει στο κοινό μια βασική φιγούρα της ιστορίας, την Όλγα Γαζή, την οποία υποδύεται η Κωνσταντίνα Τάκαλου. Με φόντο το Πήλιο, η σειρά συνδυάζει ερωτικό δράμα και αστυνομικό μυστήριο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και στη Δράμα, όπου οι ελληνικές μυθοπλασίες καταγράφουν σταθερά υψηλή απήχηση τα τελευταία χρόνια.

Πυρήνας πλοκής: έρωτας στο λυκαυγές και μια δολοφονία

Η αφήγηση επικεντρώνεται στον δεσμό του Άγγελου (τον υποδύεται ο Βαγγέλης Κακουριώτης) και της Εύας (η Ιζαμπέλλα Φούλοπ), δύο ανθρώπων παγιδευμένων σε «συμβατικούς» γάμους. Η συνάντησή τους ανθεί στα πρώτα λεπτά της ημέρας, στις λεγόμενες «μπλε ώρες», όμως ένα στυγερό έγκλημα ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που επηρεάζουν όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και τον περίγυρό τους, όπου δρουν δύο ισχυρές οικογένειες με κοινά επαγγελματικά συμφέροντα.

«Οι “Μπλε Ώρες” μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια»

Η πλοκή συνδέει τις προσωπικές επιλογές με συνέπειες που ξεπερνούν τα πρόσωπα. Το στοιχείο του μυστηρίου –η διαλεύκανση μιας δολοφονίας– προστίθεται στη δραματουργία, ενώ παράλληλες ιστορίες δίνουν φωνή στον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής όπου εκτυλίσσεται το σενάριο.

Χαρακτήρες και ερμηνείες

Στο teaser, η Όλγα Γαζή παρουσιάζεται ως αξιοπρεπής και ανεξάρτητη γυναίκα, πρώην σύζυγος του Δημήτρη (τον υποδύεται ο Αντώνης Φραγκάκης), ο οποίος έχει πλέον παντρευτεί την Ολυμπία (η Έλενα Πιερίδου). Η Όλγα διατηρεί εργαστήρι φρέσκων ζυμαρικών στην Τσαγκαράδα και είναι στενή φίλη της Στέλλας (η Νόνη Ιωαννίδου). Οι ρόλοι αυτοί συνθέτουν ένα πλέγμα σχέσεων όπου το συναίσθημα συνυπάρχει με κρυφές ατζέντες και αντιπαλότητες.

Συντελεστές Ρόλος/Σχέση Ανδρέας Γεωργίου, Κούλλης Νικολάου, Βάνα Δημητρίου Δημιουργοί / Παραγωγή Βαγγέλης Κακουριώτης Άγγελος (κεντρικός άξονας ερωτικού δεσμού) Ιζαμπέλλα Φούλοπ Εύα (κεντρικός άξονας ερωτικού δεσμού) Κωνσταντίνα Τάκαλου Όλγα Γαζή (πρώτη σύζυγος του Δημήτρη) Αντώνης Φραγκάκης Δημήτρης Έλενα Πιερίδου Ολυμπία Νόνη Ιωαννίδου Στέλλα (φίλη της Όλγας)

Γιατί ενδιαφέρει τους τηλεθεατές στη Δράμα

Οι «Μπλε Ώρες» εντάσσονται σε ένα είδος που έχει αποδείξει εμπορική δυναμική στην ελληνική τηλεόραση: δραματικές σειρές με ισχυρό τοποθεσιακό στοιχείο, έμφαση σε σχέσεις εξουσίας και αστυνομική ίντριγκα. Για το κοινό της Δράμας, η σειρά συνιστά επιλογή prime time με εγχώρια θεματολογία και αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Παράλληλα, η κινηματογράφηση σε φυσικά τοπία, όπως το Πήλιο, έχει αποδειχθεί ότι διατηρεί υψηλή πιστότητα στην οθόνη, ελκύοντας θεατές που αναζητούν ατμόσφαιρα και ρυθμό στο σενάριο.

Αισθητική και περιβάλλον: ορεινό τοπίο, πρώτες ώρες της ημέρας, τονισμένη φωτογραφία.

ορεινό τοπίο, πρώτες ώρες της ημέρας, τονισμένη φωτογραφία. Θεματικοί άξονες: απαγορευμένος έρωτας, οικογενειακές συμμαχίες, έγκλημα και αποκαλύψεις.

απαγορευμένος έρωτας, οικογενειακές συμμαχίες, έγκλημα και αποκαλύψεις. Ερμηνείες: μίξη έμπειρων και νεότερων ηθοποιών σε ρόλους με ηθικές και προσωπικές διενέξεις.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Στο επίσημο υλικό που δόθηκε ως τώρα, αποτυπώνεται ο συμβολισμός των «μπλε ωρών», όταν η νύχτα υποχωρεί και όλα μοιάζουν να αιωρούνται πριν μπουν σε νέα τροχιά. Η δολοφονία που διαρρηγνύει την πρωινή ομίχλη, όπως υπονοείται, λειτουργεί ως καταλύτης ώστε «βαθιά κρυμμένες αλήθειες» να διαχυθούν στους ήρωες και στο περιβάλλον τους. Η σειρά προορίζεται να προβληθεί τον χειμώνα στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, χωρίς να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πρόσθετες λεπτομέρειες για ημερομηνίες ή αναλυτικό προγραμματισμό.

Για τους κατοίκους της Δράμας, η αναμονή μεταφράζεται σε μια ακόμη ελληνική παραγωγή που φιλοδοξεί να στηρίξει τη ζώνη μυθοπλασίας με ιστορία που συνδυάζει πάθος, ρήξεις και ανατροπές. Θα επανέλθουμε με νεότερα μόλις ανακοινωθεί επίσημα το πρόγραμμα μετάδοσης και τυχόν συμπληρώσεις στο καστ.