Δύο χρόνια ακόμα σκαψίματα στα Ιωάννινα: ποιοι δρόμοι θα αποκατασταθούν και πότε

Σε εξέλιξη το δίκτυο φυσικού αερίου στα Ιωάννινα· έχουν κατασκευαστεί 36 από τα 123 χλμ., αλλά οι εργασίες προκαλούν καθιζήσεις, ζημιές σε δίκτυα και κυκλοφοριακά προβλήματα. Η ΕΝΑΟΝ δεσμεύτηκε για ασφαλτοστρώσεις σε τρεις βασικούς άξονες.

Πρόοδος έργου και προβλήματα στην πόλη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου για τα Ιωάννινα και τον Δήμο Ζίτσας, με την τοπική δημοτική αρχή να αναφέρει ότι απαιτούνται ακόμη περίπου δύο χρόνια για την ολοκλήρωση της τρέχουσας φάσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί 36 χλμ. από τα συνολικά 123 χλμ. που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου.

Οι εκσκαφές έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, ιδίως στα κεντρικά οδικά δίκτυα της πόλης: εμφανίστηκαν καθιζήσεις, λακκούβες και σημεία επικίνδυνα για δίκυκλα, ενώ καταγράφηκαν και επανειλημμένες βλάβες σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης με επακόλουθες διακοπές νερού.

Δεσμεύσεις για αποκαταστάσεις

Μετά από πιέσεις της δημοτικής αρχής, η εταιρεία κατασκευής (ΕΝΑΟΝ) ανέλαβε την υποχρέωση να αποκαταστήσει τα προβληματικά σημεία και να προχωρήσει σε πλήρη ασφαλτόστρωση τριών βασικών οδικών αξόνων:

Σπύρου Λάμπρου

Μεγάλου Αλεξάνδρου

Σουλίου

Όπως επισημάνθηκε στη συνεδρίαση, το έργο περιλαμβάνει δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης, με τμήμα που ξεκινά από τη ΒΙΠΕ όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί δύο σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), και προβλέπει τροφοδότηση κρίσιμων υποδομών, όπως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων τμημάτων θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων σύνδεσης από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τοπικός αντίκτυπος και πρακτικά ζητήματα

Οι εργασίες προκαλούν άμεσο κόστος και ταλαιπωρία για τους κατοίκους: μείωση της οδικής ασφάλειας σε σημεία με καθιζήσεις, επαναλαμβανόμενες διακοπές υδροδότησης και επιβάρυνση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΙ για αποκαταστάσεις. Επιπλέον, η παρατεταμένη παρουσία μηχανημάτων και οι τομές στο οδόστρωμα επηρεάζουν την κυκλοφορία και την πρόσβαση σε καταστήματα και υπηρεσίες.

Για την ελαχιστοποίηση της όχλησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες και η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να συντονίσουν τις εργασίες, να προγραμματίσουν τις αποκαταστάσεις άμεσα μετά την ολοκλήρωση κάθε τμήματος και να ενημερώνουν έγκαιρα τους πολίτες για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές νερού.

Στοιχείο Πληροφορία Συνολικό μήκος έργου για Ιωάννινα & Ζίτσα 123 χλμ. Μέχρι σήμερα κατασκευασμένα 36 χλμ. Εκκρεμούσα φάση (εκτίμηση) ~2 έτη

Οι κάτοικοι καλούνται να αναμένουν ακόμη παρεμβάσεις και να τηρούν προφυλάξεις κατά τη διέλευση εργασιακών ζωνών, ενώ οι επιχειρήσεις και οι φορείς μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο για αναφορές ζημιών και συντονισμό αποκαταστάσεων.

Αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις από τη δημοτική αρχή και την ΕΝΑΟΝ σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης των υπόλοιπων οδικών αξόνων και τις διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων σύνδεσης στο δίκτυο.

Ανταποκριτής: Φώτιος Τζωρτζάκης