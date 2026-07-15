Δύο νεκροί σε γκαράζ Πειραιά: έρευνες για αναθυμιάσεις και συγκλονισμένες αντιδράσεις γειτόνων

Ένα πρωινό περιστατικό σε γκαράζ κατοικίας στην οδό Μήλου προκάλεσε τον θάνατο ενός 28χρονου και μίας 24χρονης. Η αστυνομία αποκλείει την εγκληματική ενέργεια και οι αρχές ερευνούν ως πιθανή αιτία τις αναθυμιάσεις από το αυτοκίνητο.

Τραγωδία σε ιδιωτικό γκαράζ στον Πειραιά

Στη γειτονιά της οδού Μήλου επικρατεί συγκλονισμός μετά τον εντοπισμό δύο νεκρών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο το πρωί της Τρίτης. Πρόκειται για έναν άνδρα 28 ετών και μία γυναίκα 24 ετών, που βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο όχημα από τον πατέρα του άνδρα, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές.

Στο σημείο προσήλθαν άμεσα η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό τους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στα σώματα δεν βρέθηκαν εμφανή τραύματα, γεγονός που έχει οδηγήσει τις έρευνες μακριά από το σενάριο εγκληματικής ενέργειας και προς την εκτίμηση ατυχήματος.

«Εγώ με τις φωνές τους κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά… Φώναζε η μητέρα της, φώναζε κι έλεγε το κορίτσι μου το έχασα … Τι να πει κι αυτή η γυναίκα, τραγωδία μεγάλη»

Περιοίκοι περιέγραψαν δραματικές σκηνές, με γονείς να φωνάζουν και να προσπαθούν να βοηθήσουν, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο βρισκόταν με τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία και το γκαράζ ήταν κλειστό. Η υπόθεση εξετάζεται υπό το πρίσμα της πιθανής έκθεσης σε μονοξείδιο του άνθρακα από τα καυσαέρια.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει, έως τώρα, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας καθώς δεν εντοπίστηκαν τραύματα στα θύματα. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε τεχνικά και ιατροδικαστικά ευρήματα που θα επιβεβαιώσουν ή θα αποκλείσουν την παρουσία τοξικών αναθυμιάσεων. Ο ιατροδικαστής έχει επισημάνει την ιδιαιτερότητα του μονοξειδίου του άνθρακα: πρόκειται για άοσμο αέριο που προκαλεί σταδιακή απώλεια αισθήσεων και μπορεί να οδηγήσει στον θάνατο, ενώ ταυτόχρονα η παρουσία καυσαερίων μπορεί να δημιουργεί αντικρουόμενη εικόνα όσον αφορά τη μυρωδιά στο περιβάλλον.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης πριν διατυπώσουν οριστικά συμπεράσματα.

Τοπικές επιπτώσεις και προληπτικά μέτρα

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία μεταξύ των κατοίκων της περιοχής για την ασφάλεια των κλειστών γκαράζ και τη χρήση κινητήρα και κλιματισμού σε κλειστούς χώρους. Για την προστασία των συμπολιτών, είναι χρήσιμες οι παρακάτω υπενθυμίσεις:

Αποφεύγετε τη λειτουργία κινητήρα ή κλιματισμού σε ερμητικά κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή αερισμό.

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση εξαερισμού και σωστής λειτουργίας του οχήματος.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε συμπτώματα όπως ζάλη ή υπνηλία σε κλειστό χώρο με αυτοκίνητο, απομακρυνθείτε και αναζητήστε ανοιχτό αέρα άμεσα.

Οι κατοίκοι που διαθέτουν επιπλέον πληροφορίες ή σχετικές μαρτυρίες καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές ώστε να συνεισφέρουν στην πλήρη διερεύνηση των αιτίων. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με σοκ την εξέλιξη της υπόθεσης, αναμένοντας τα αποτελέσματα που θα ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Οδός Μήλου, γκαράζ κατοικίας Ηλικίες 28 ετών (άνδρας), 24 ετών (γυναίκα) Χρονοδιάγραμμα Ειδοποίηση Αστυνομίας/ΕΚΑΒ περίπου 09:15 το πρωί Προκαταρκτική εκτίμηση Ατύχημα — πιθανή αιτία αναθυμιάσεις/μονοξείδιο

Πληροφορίες: Η έρευνα συνεχίζεται από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της τοξικολογικής και ιατροδικαστικής εξέτασης.